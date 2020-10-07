野生捕獲彭于晏　粉絲合照卻「毀掉偶像」　網民認唔到：哪是誰？

台灣藝人彭于晏近日變身「台灣發哥」，不時傳出網民在路上「野生捕獲」的合照，繼上次被以為是「頭髮很長的路人」後，今次就更加無辜！有粉絲日前在澎湖遇見彭于晏，遂興奮提出合照，並放上facebook曬命，卻被網民猛烈批評，指一個美肌功能毀掉偶像。

粉絲日前在澎湖遇見彭于晏，興奮提出合照，順手開了美肌功能令照片相當奇怪。（fb「爆廢公社」圖片）

被稱為「澎湖之光」的男神彭于晏，近日回到出生地，被當地人「野生捕獲」。該網民前日（5日）將合照放上fb群組「爆廢公社」，並指身為澎湖人，可以跟彭于晏合影，「此生已無遺憾，看到本人實在太感動了」，還邀請其他網友幫忙把男神的口罩P掉，「因為想要去把照片洗出來」。

網民幫樓主跟彭于晏的合照改圖超爆笑😂😅▼▼▼

帖文一出掀起熱論，網民說看着照片總有說不出來的奇怪，更有人質疑不是彭于晏本人，「完全不像」、「他自拍當下都應該心想：這哪位？這是我嗎？」不少人都相信，樓主合照時開了美肌功能，因而令彭于晏過份地白滑，連招牌濃眉都變得清秀幼長，「一看以為是王陽明」，直言這是「親手毀掉偶像的案例」。

早前有網民分享，在路邊巧遇彭于晏，但對方留着一頭帶點頹廢感的髮型，即使在旁邊經過，她也完全認不出，還以為只是「頭髮有點長、好眼熟的路人」。

網民得知是彭于晏後即求合照，他也親切地舉V微笑。（fb「爆廢公社」圖片）

彭于晏最近熱愛留長髮，被笑指如「流浪漢造型」▼▼▼

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有粉絲看完照片都不願意接受現實：「這不是彭于晏！」又紛紛幫忙解釋，彭只是剛巧騎完單車，造型上比較凌亂隨意，還笑罵樓主的愛慕只是虛情假意，「真愛就是會一眼瞬間認出」；不過亦有網民直言「原來顏值高也不是什麼髮型都能駕馭」。

男神本來是這樣的……😅▼▼▼

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另一男神吳彥祖近年髮線問題亦引起關注▼▼▼