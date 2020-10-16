3個月生厭、3年有外遇原來有醫學根據？教你戰勝這愛的魔鬼數字

各位有聽過「魔鬼般的3個月」或是「第3年的外遇」嗎？這是用來指稱戀愛關係進行不順利時的字眼。可是，為什麼是「3」這個數字呢？這裡有個醫學上的原因來解釋。了解倦怠期的機制後，順利地跨越它吧。

某種腦內物質開始減少的時期

大家一開始交往時，最初的心情總是興奮期待混雜著不安感。就算每天因為一些瑣碎的事一下子高興，一下子難過，和他在一起的戀愛時光還是幸福滿溢。事實上，據說是因為在這個時期，腦內物質「苯乙胺」分泌過多的關係，這種物質有點類似興奮劑。經過3個月的時間便會停止分泌，在3年內腦內的苯乙胺就會消失不見。剛好跟魔鬼般的3個月及第3年的外遇，在時間點上有所重疊。

所謂的「戀愛倦怠期」，簡單來說就是厭倦對方，或是習慣對方。一開始交往時還挺新鮮的，漸漸地刺激感變少，感到厭煩了。對於對方也有某種程度的瞭解。如果這樣說的話他會怎麼回應呢，卻因為已經知道他的反應而感到無趣。可以感覺到當初喜歡的情感已逐漸轉淡，反而開始看到一堆缺點。這種情況稱之為「腦的馴化」，實際上是腦為了保護自己的一種功能。交往之際的期待興奮與不安，也是某種緊張狀態。不想被對方討厭，所以忍住心裡想要說的，打扮、化妝也是相當花時間的。但是，同樣的狀態持續幾年後，應該會累吧？腦也疲憊了。因此，膩了、習慣了，所以對戀情的維持也就氣力放盡了。從這角度來看，所謂的戀愛倦怠期，可以說是互相放鬆的時間吧。這樣想的話，對彼此來說不也是一種必需嗎？

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戀愛倦怠期間

「和戀人間的倦怠期持續多久呢？」，根據Sekirara Zexy網站的調查，針對20歲到30歲的女性進行問卷調查之後，呈現一星期內結束的有14％，1個月以內有34％，2個月以內有15％，3個月以內19％，3個月以上則有18％這樣的結果。

倦怠期持續3個月以上的人，是會回到先前的甜蜜呢？還是會分手呢？不管是以什麼樣的形式，我想要說的是迎接倦怠期後的一個月是關鍵。這時候，不做一點改變，放手一搏的話，兩人的關係也許就會深陷泥沼之中，或隨之風化消失了。難得兩人相愛並在一起，最不想要的就是讓彼此不愉快吧。就算沒那麼心動了，也別忘了要考慮對方的心情。

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再加入一些新的刺激吧

因為倦怠期的關係，腦多多少少會回復冷靜，已經見識過彼此許多不同的面向後，加入一點新的刺激感吧。像是，到和以往不同的場所約會啦，兩人一起開始培養新的興趣啦，搬到距離彼此近一點的地方等等的啦。因為會變得常常在家約會，光是改變房間的擺設也會變得相當有趣。說不定能回復到當初那樣，懷著期待與不安交雜的情緒，甚至讓腦分泌出像是剛交往不久所產生的「苯乙胺」。

到目前為止，到達了互相凝視的交往階段，但是請注意從這裡開始是進階版。就是兩個人建立共同的目標，一起往前方邁進。為了達到那個目標，最有效果的是培養共同的興趣。共同的朋友增加，經常有旁人陪伴，帶來一些適度的緊張感和新鮮感。「兩人開始打高爾夫，誰先拿到100分就算贏！」像這樣變成一種對手關係，或者兩人組隊參加網球比賽。戀人關係加上對手、團隊和同伴關係，讓彼此親密度也呈倍數上升。於是乎，不只是戀愛關係，也能孕育出信賴和牽絆的情感，如此一來，應該能將兩人之間緊密地結合在一起。

不可感情用事，冷靜看待

倦怠期一拉長，光看到對方的臉就覺得討厭，這種事也常發生吧。在那種狀況下，衝動地說出分手是不行的。比起這麼做，先試著模擬看看。不知怎麼著，週末的時候在一起已經變成習慣了，但，如果不再是那樣的話呢？如果連無聊的訊息，也突然不再傳了呢。因為倦怠期的緣故，就算不會察覺到對方的重要性，但是一想到對方真的不在了，卻意外地感到心好像破了一個大洞。實際上訂出一段時間完全不見面，這種作戰方式也不錯。模擬起來變得簡單，久久見一次面時的新鮮感也會重新喚回。總而言之，切忌感情用事。

經過了魔鬼般的3個月，接下來是魔鬼般的3年了，大家應該都能處理的很好。總會有那個能將彼此的心情重新點燃的契機吧。如果能跨越過這次的危機，兩個人一定會好好地走下去的。

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