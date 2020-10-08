太過男子漢登機遭質疑性別　俄女舉重冠軍受辱：後面人龍在瞪着我

俄羅斯42歲女子舉重運動員圖拉耶娃（Anna Turaeva）近日準備登上從聖彼得堡（St. Petersburg）飛往克拉斯諾達爾市（Krasnodar）的客機時，因為外貌及身型過於「男子漢」而遭航空公司職員多番刁難，甚至當眾質疑她的性傾向；圖拉耶娃事後在Instagram發文，坦言當時感到被羞辱，非常難堪。

圖拉耶娃是俄羅斯著名女子舉重選手，曾獲6次世界冠軍。她憶述當日航空公司職員看到其身份證上寫着「女性」，隨即抬頭打量她的身型，懷疑她的性別與身份證資料不符，其後還將她攔住，當眾大聲問她「發生性行為時是和男性還是女性？」，令她感到受辱。

圖拉耶娃說：「真的很難受！我在大庭廣眾像小孩一樣被人質問，他們（職員）不停問我在床上表現如何，雖然我已努力保持冷靜，只想快點解決問題，但後方的人龍都因我而無法前進，大家都瞪着眼望着我，我很無奈，只好盡力證明我是一位女性！」

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一年前切除乳房免妨礙練習

雖然圖拉耶娃最後順利登機，但是次經歷已對造成不可磨滅的傷害。她透露，自己於2007年開始每天束胸，把頭髮綁起接受舉重訓練，直至一年前決定做乳房切除手術，以免胸部妨礙練習，而這件事她從未告訴任何人，如今因性別遭質疑才決定公開，「我為了國家付出血汗，不應該受到這種待遇。」

航空公司事後向圖拉耶娃道歉，強調不會容忍職員如此惡劣的行為，將進行內部檢討及培訓。不少網民留言支持圖拉耶娃，「雖然能理解機場職員是為了工作，但詢問的方式實在太不恰當」、「支持提告，這根本是在羞辱人」、「不要因為別人的無知而壞了心情」。