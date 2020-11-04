覺得自己唔起眼冇魅力？教你如何用「光環效應」提升外人對你評價

無論是談戀愛或是在職場上，擁有魅力的人多半會得到不同於一般人的好處。無論是誰都希望自己能成為具有魅力的人物。這種自我本身由內散發出來的魅力，心理學上稱之為「光環效應」。

何謂「光環效應」？

事實上並沒有明顯或是實質上的特徵，其實是一種由外界某項評價中，進而愛屋及烏、以偏概全的一種心理現象。

舉例而言，因為某人從一流的大學畢業，所以無論是性格或是各方面都會獲得誇大的正面評價；由知名的偶像所代言的商品造成熱銷，其實也是一種光環效應的結果。在戀愛方面，認為外表可愛的女孩子性格一定溫柔可人，其實也是一種光環效應。

總歸一句，只要擁有某方面的優勢，就會成為當事人吸引他人的魅力之一，跟著各方面的評價也會莫名的提升。

明白何謂「光環效應」後 看看可如何利用它強化自己的優勢（點圖放大閱讀）👇👇👇

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