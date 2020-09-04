要習慣喺人背後講好話　想博取別人好感必學如何利用「溫莎效應」

你是否曾經想過「想要獲得他人的好感」呢？即使沒有特別受人歡迎也想維持良好的人際關係、為了升遷想博得主管的好感、想讓心儀的對象留下良好的印象，即使情境不同，任何人都會想讓人際關係變得更加良好。這種情況需要具備的知識就是「溫莎效應」。

何謂溫莎效應？

所謂的溫莎效應指的是，透過第三者傳達的情報或傳聞，其影響力會比本人直接傳達要來得更大的一種心理現象。具體來說，評價就是最典型的例子。比起直接看見商品的文宣，從第三者口中聽見評價時，會產生「眼前的商品是除了自己以外也有人在討論的熱門商品」的想像，進而刺激購買的慾望，這也和「從眾效應」有所關聯。

除此之外，在學生時期當朋友告訴自己「A好像喜歡你耶」時，會感到小鹿亂撞也是溫莎效應的一種。因為自己沒有直接從A口中得知喜歡自己的程度，而會擅自想像「她一定很喜歡我吧」，男生就是這種生物。

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私下誇獎

那麼，回到正題，具體來說要怎麼做才能獲得他人的好感呢？其實很簡單，只要私下誇獎對方就可以了。在和朋友聊天的時候，你是不是總是在說主管或同事的壞話呢？既然都要花那個口水了，不如去誇獎不在場的人吧。當你的這一番誇獎傳到本人耳中時，對方一定會很高興。基於「互惠原則」的心理，被誇獎的一方會不自覺地對誇獎自己的人抱有好感。

停止說人壞話

不用我說大家應該也很明白，從第三者口中聽見的壞話往往更加帶刺，所以說人壞話要節制一點，否則最後還是會輾轉回到自己身上喔。

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