新郎接新娘送1.8萬禮金　外母嫌少當場黑臉　新娘反應更令人心寒

結婚是開心喜慶事，但遇着另一半家人認錢不認人，確實會大感掃興。江蘇徐州的一場婚禮近日成為當地城中熱話，本來新郎與迎親團隊高高興興接新娘，並準備了1.8萬人民幣（約20,837港元）禮金，外母卻嫌太少當場黑臉，令現場氣氛跌落冰點，而新娘當場的舉動更令人心寒。當一對新人成功出門後又被人索香煙費，不少網民都為新郎慨嘆：「結個婚都這樣難。」

外母不滿迎親禮金只得1.8萬元，隨即黑了面，並直嗆一句「一萬八太小了！」（影片截圖）

該對新人日前在江蘇徐州舉辦婚禮，新郎按照一般流程到女方家裏接新娘，詎料外母不滿迎親禮金只得1.8萬元，隨即黑了面，並直嗆一句：「一萬八太小了！」完全不留情面的批評，令新郎一時說不出話來，面露難色。男家的人見狀，就想幫新郎說些話，結果剛出來半句，就遭到外母打斷，「少一分都不行」。

不過更讓人心寒的是，新娘一直只坐在床上專心數錢，完全沒打算幫丈夫解圍，甚至不曾抬頭看一眼，現場氣氛非常尷尬，最終新郎再加多1萬元才能過關。然而事情還沒有結束，新郎好不容易將新娘接走，下樓時遇到了一群人攔車討「喜煙」，令新郎更加無奈。

不少網民看完影片都批評外母的態度如賣女，「談生意就談生意，搞得跟結婚一樣」，亦有人指現今娶老婆「難於上青天」，但最可怕都是新娘的態度，「搞不好過幾天就光速離婚，再撈新郎一筆」。有網民則認為禮金這回事，還是提前說清楚就好，「這樣多難堪啊！」

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