台女出嫁　阿爸怒睥新郎隔住mon都feel到殺氣　網民：怨念好重！

大家常說女兒是爸爸上輩子的情人，當掌上明珠出嫁時做父親的想必格外不捨。日前有台灣網友分享一張婚禮照片，只見新郎牽著新娘的手，臉上流露出滿滿的幸福，但一旁的岳父表情逐漸變得不妙，逗趣對比照笑翻2.3萬人。

原PO臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，新郎從岳父手中接過新娘，接著牽起對方的手，兩人沉浸在愛的氛圍，不過新娘的父親見到這一幕竟斜眼怒瞪新郎，眼神充滿殺氣及怨念，完美詮釋五味雜陳的心情。

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這張照片引起廣大迴響，網友紛紛留言表示，「內心戲很足，表情說明一切」、「爸爸眼神表示：好好對待我女兒，不然下場你知道的」、「岳父的眼神表示他很不爽新郎」、「敢對我女兒不好，你就找死的眼神」、「怨念很重的眼神」、「爸爸旁邊煙霧彌漫好有效果」。

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