伴娘台上飛撲強吻新郎　新娘即黑臉　醒目司儀4個字化解尷尬

看到好姊妹獲得幸福當然值得高興，但一不小心玩過火則可能傷害友情。內地不時傳出婚鬧玩過頭的事件，日前河南1名伴娘於婚禮上，當着新娘眼前飛撲向新郎強吻，新娘見狀面色即時大變，全場氣氛秒墮至冰點。幸好醒目司儀反應夠快，隨即以4個字成功打圓場，化解尷尬場面。

河南1名伴娘日前於婚禮上，當住新娘面前飛撲向新郎強吻，引來網民熱議。（微博影片截圖）

微博近日瘋傳短片，顯示國慶日一對新人舉行婚禮時的尷尬情況。片中一眾兄弟姊妹與新人一同站於台上，司儀要求伴娘為新人送上祝福，以完成整個婚禮的儀式，在台下參下婚宴的親友們都期待着溫馨感人的畫面。

片中可見，伴娘向咪高峰大喊「以後暴美、暴富啊」後，突然原地跳起，再抽起裙子快步跑向新娘送上擁抱，狀甚興奮。當眾人以為她為好姊妹出嫁而高興不已時，伴娘下一秒再作勢擁抱新郎，新郎未有為意，禮貌伸出雙手迎接，然而伴娘這時卻飛撲上前，抱着新郎的臉強吻，甚至用力得吻至單腳提起！

+ 2 + 2 + 2

面對伴娘突如其來的動作，新娘未能控制表情，即時黑臉露出極不滿表情，在場賓客也驚訝得當場傻眼。新郎回過神來，隨即向後退避開並以手抹臉，一面難以置信的看着伴娘，而伴娘則靦腆地跑回其原有位置，之後更不忘回頭望向新郎。

在場氣氛頓時跌至冰點，幸好司儀見慣大場面，及時向伴娘補上一句：「還有我呢？」展示高超應變能力，亦引來部分親友發出零星笑聲回應，緩和了尷尬氣氛。不過司儀事後也不禁表示，「真不知道這背後有什麼樣的故事」。

司儀一句話化解現場尷尬氣氛，展示高超應變能力，不過他事後也不禁表示，「真不知道這背後有什麼樣的故事」。（微博影片截圖）

影片引發內地網民熱議，大批網民批評該伴娘的行為極不尊重一對新人，認為開玩笑也要適可而止，「來砸場子的嗎？還是沒見過男人」、「防火防盜還要防閨蜜」。亦有人懷疑，伴娘與新郎有不可告人的關係，「這伴娘暗戀新郎很久了吧？終於控制不住自己」、「莫非不親就再也親不到了？」。

結婚是喜慶事，當然希望開開心心舉行。江蘇徐州一名新郎與迎親團隊本來高高興興接新娘，並準備了1.8萬人民幣（約20,837港元）禮金，但外母卻嫌太少當場黑臉，令現場氣氛跌落冰點，而新娘當場的舉動更令人心寒▼▼▼

外母不滿迎親禮金只得1.8萬元，隨即黑了面，並直嗆一句「一萬八太小了！」（影片截圖）

同場加映：內地不時都傳出離譜低俗婚鬧的新聞▼▼▼