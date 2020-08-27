【超噁心】百佳超市炒飯驚見反肚小強　港女崩潰：仲識郁㗎！

進食時發現「不速之客」，很容易胃口全失。日前有網民光顧超市購買預先製作的揚州炒飯，吃過兩口後竟發現炒飯內驚現一隻蟑螂，令樓主大感崩潰，更表示「仲識郁㗎」。不少網民紛紛留言高呼恐怖，「嚇死人咩」、「叫超市回水」、「call食環啦」。《香港01》曾向百佳超市了解相關事件，他們回覆指非常關注事件，並已立即派員到相關店舖查察相同產品。

相中可見小強已反肚，樓主大感崩潰。（facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

有網民昨日（25日）於facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」上載相片，表示昨日（26日）於黃大仙一間超市購買一盒揚州炒飯，怎料飯盒內出現「不速之客」，樓主吃過兩口後才驚見炒飯掩蓋了一隻蟑螂，蟑螂約一節手指頭般大，相中可見蟑螂已反肚，樓主嚇得崩潰大喊：「仲識郁㗎」。

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不少網民紛紛留言表示噁心又恐怖，「打咗個冷震」、「尋晚仲買咗兜嚟食」、「果然新鮮」。亦有網民建議向食環署投訴，「呢間超市啲衛生真係唔掂」、「打電話投訴啦」。《香港01》已向涉事超市了解事件，正等候回覆。

（facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」）

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