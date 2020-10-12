21歲台妹IG性感照藏恐怖故事！身體「越拍越痕」一看照片嚇到崩潰

還是台灣大學生的「Donna 奶妹」身材火辣，擁有E杯上圍，號稱擁有最美乳型。她獲邀擔任台灣男性娛樂雜誌JKF 10月號封面女星，拍攝一系列性感床照，讓讀者看到她人如其名「營養都在胸部肉肉上」。

21歲的奶妹今年在IG常放出大尺度蕾絲內衣火辣照片，自摸揉捏胸部，挑逗的眼神加上白皙的皮膚，各種誘惑姿勢讓粉絲招架不住。奶妹說：「很滿意我的胸部覺得型非常漂亮、非常挺，很感謝爸媽的好基因，趁著年輕覺得要把好身材分享給大家。」

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在20歲那年，她向公司毛遂自薦，正式加入JKF女郎，初次拍攝就祭出性感睡衣，讓朋友大驚：「怎麼可以免費給人家拍，這種尺度要收費的吧！」提醒了奶妹要懂的維護自己權利，她笑著說：「以前都羨慕別人可以拍性感的照片，沒想到我也可以了，還能透過拍攝工作賺取生活費！覺得很有成就感。」

拍攝經驗豐富的奶妹有次難忘的外拍回憶，「有次穿著比堅尼在海邊拍攝，被要求躺在岩石上拍攝，但旁邊圍繞一群水曱甴，身體覺得癢癢的，但礙於拍攝又不能亂動，後來拍攝完成，攝影師跟我說有拍到水曱甴爬到我身上的照片，一想到那個畫面就讓我覺得好噁心很，回家立刻洗了好多次澡，因此後來對海邊拍照會有陰影。」

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奶妹現在IG百分之90以上都是男性粉絲，但其實一剛開始她是以美食部落客的身份在經營IG，那時候女粉絲數量頗多，後來轉型開始拍攝大尺度照片，很多女性紛絲「退追」，「我很難過她們的離開，不過我告訴自己以後的我要把衣服一件一件穿回來，成為一個不需要靠露身材來工作，有外在更有內在涵養的女人。」

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