41kg美女大胃王鯨吞98盤壽司！網民睇穿螞蟻腰真相：脂肪都長在…

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許多人一聽到大胃王可能會聯想到男性、身材魁梧壯碩，但食量大的女生也不在少數，尤其長相甜美的大胃女王更是吸睛，日本就有一名女大胃王外貌亮麗，食量相當驚人，誇張的是雖然吃得很多，但她個子卻很嬌小，身材也非常姣好，曾上過日本大胃王節目而爆紅，日前幫雜誌拍照也吸引了許多男性的目光。
98盤壽司、16碗烏龍麵、3.8公斤的肉、3.5公斤的漢堡……谷亞莎子卻只有41kg（點圖放大↓↓↓）
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這名27歲的美女大胃王名叫谷亞莎子（谷あさこ），曾當過自由播音員，目前是名Youtuber。她經常在自己的頻道、Twitter、instagram上分享吃東西的畫面，155公分的她體重竟然只有41公斤，個子嬌小卻有F罩杯的傲人身材，據說她還曾經一餐分別吃下98盤壽司、16碗烏龍麵、3.8公斤的肉、3.5公斤的漢堡，甜美外表讓人難以相信她的食量這麼大。
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她曾參加過日本大胃王節目《美女ランチ–美女午餐》、《有吉研討會》等，因為外貌和食量讓她知名度大增。日前谷亞莎子還幫男性雜誌《週刊Playboy》拍攝照片，也引起不少網友的討論。另外，日本節目《ウワサのお客さま》還跟拍她到大賣場大採購的畫面，所買的食材分量讓人大開眼界。
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她的照片也被台灣網友分享到PTT表特板，讓許多人大讚「超正」、「100分」、「甜美型大食女還不推爆」、「養分都長在最好的地方」、「好正但養不起」、「這身材太厲害了」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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