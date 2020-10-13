2020狂爆慘事有原因？歷史引證逢「庚子年」必衰　鴉片戰爭都關事

2020年是「庚子年」，1月至今每個月都有大事件，最嚴重的就是新冠肺炎（COVID19）疫情，以及國際情勢動盪，演藝圈更是頻傳三浦春馬、羅霈穎、小鬼等藝人逝世、輕生消息，命理老師表示，歷史上只要每逢庚子年，都會發生災難或時代轉變，是個「兇年」，舉例像是1780年的伊朗大地震、鴉片戰爭、中國大饑荒等等。

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台灣民俗專家周映君在《震震有詞》表示，在命理學上來說，庚子年「納音屬土」，剛好衝擊到「庚」，庚子的「子」則是「屬水」，水土是相沖的，庚子也正好和生肖「鼠」是正沖的關係，歷史上每逢庚子年也都有重大災難，像是1780年的伊朗大地震，破壞力極強，導致20萬人喪生，還有1840年的鴉片戰爭。

不只如此，1900年八國聯軍進入北京，史稱庚子國難；同年印度發生大饑荒，數百萬人餓死；同年歐洲則是爆發大罷工。1960年同樣也是庚子年，中國爆發持續3年的大饑荒，影響程度可說是前所未有，上千萬人死亡、再來是非洲17國宣布獨立、美國介入越戰、智利發生9.5級大地震，導致14萬人死亡

目前庚子年只過了3分之2，周映君也建議大家還是小心為上。此外，據《鏡週刊》報導，命理師蔡上機也直言，農曆8月要小心「風、雨、水、海」等災難，也有「婚姻家庭」的不倫不幸容易發生，農曆9月則要小心金錢和情色的社會事件，農曆11月則是軍事衝突最強烈，農曆12月則是要注意「土地、地震」等災難。