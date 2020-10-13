見司機食煙改搭其他的士竟被罵兼攔路　港女嬲爆：正一爛佬

吸煙有害健康是人所共知的常識，而二手煙禍害比一手煙更嚴重。有網民日前分享不愉快的搭的士經歷，指看到兩車排隊時，已按「江湖規矩」先上前車，惟因看到司機正在車內吸煙便改乘後車，沒料吸煙司機一怒之下，竟下車大罵及阻擋開車，最終網民只能步行至附近改乘其他的士。她事後發文大罵涉事吸煙司機「正一爛佬」，指責他是行業的害群之馬；而事實上，法例其實有明文解釋司機吸煙以及乘客選車的問題。

有網民指早前乘的士時，看見司機正在吸煙，遂轉乘另一的士，沒料吸煙司機竟落車追罵。（資料圖片）

該名女乘客早前於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指上周於紅磡海逸豪園近中電公司附近的迴旋處打算乘車，當時路邊有兩輛的士，前方為舊款五座位，後車則是新型4座趟門款。她按「江湖規矩」打算先上前車，不過上車前看到「司機係食煙人，吞雲吐霧緊」，遂即時改搭後車。

樓主走近4座位的士時，司機起初不願開車門，並建議她先乘前車，「我同佢講話前面司機佢食煙我頂唔到」，才能成功上車。沒料吸煙司機不滿被「截胡」，即時落車走到4座位的士前，指住司機大罵，無視樓主解釋，更一度阻擋開車。

最終樓主只能步行至附近改乘其他的士，她不滿鬧爆該名吸煙的士司機是業界的害群之馬。（資料圖片）

最終4座位的士司機只能對樓主表示：「小姐，唔好意思，你睇到啦我走唔到，你去路邊截過部！」她亦只好步行至較後位置重新截車。樓主事後狠批該名吸煙司機「正一爛佬，是你這害群之馬累死的士行業的」，又公開向無辜被罵的司機道歉。

帖文引來一眾的士司機熱議，有人認為樓主不幸遇上壞司機，「成車煙味真係好難頂」、「有次我上咗車，聞到勁大煙味真係勁臭，真係想落車」。亦有人認為，樓主上車位置不屬的士站，故毋須先上頭車，「下次你可以叫司機冚旗，你行前小小當call車上返佢部車」、「的士站以外你鍾意搭邊架咪邊架囉」。

其實法例早有明文處理的士排位及司機吸煙的問題，法例第 371 章 《吸煙(公眾衞生)條例》第4條列明，「任何人不得在公共交通工具內吸煙或攜帶燃着的香煙、雪茄或煙斗」，乘客如發現違例情況可記下司機資料投訴。

另外，《道路交通(公共服務車輛)規例》指出，如有乘客擬租用的士，並非屬的士站第一輛的士之司機不得接受租用，除非前車司機不在其的士之內或附近。不過該例並無列明的士站以外地方的處理方法，換句話說，乘客有權選擇所乘車輛。

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