牙痛照X光發現上顎腫瘤　美國女大生患癌拔11齒容貌大變

美國加州洛杉磯28歲女子科瓦爾斯基（Nicole Kowalski）2017年6月開始牙痛，且情況不斷惡化，2018年照X光始發現上顎有惡性腫瘤，證實患上罕見的「唾液腺管道癌」（Salivary Gland Cancer），治療期間先後拔除11顆牙齒，嘴巴甚至一度僅能張開約1厘米。

科瓦爾斯基起初因牙痛求診，醫生當時認為問題不大，不須過份擔心；及後她的情況卻不斷惡化，痛楚蔓延至臉頰及上顎以致無法成眠。2018年1月，科瓦爾斯基接受X光檢查，驚悉上顎骨質流失並有一個罕見的良性腫瘤，醫生指有致癌風險，於是立刻安排她做切除手術，同時拔去4顆牙齒。

約2周後，科瓦爾斯基前往覆診，卻又證實患上唾液腺管道癌，要進行1個月的放射治療，然而療程產生副作用導致牙關緊閉症（trismus），她的一張嘴僅能張開約1厘米。2019年12月，科瓦爾斯基的癌症復發，再次接受放射治療，以及拔除了7顆牙齒。

+ 3 + 3 + 3

科瓦爾斯基說，拔除牙齒令容貌大變，不但不敢照鏡子或拍照，且承受極大壓力，期間與相識至相愛達10年的丈夫漸生隔閡，最後更離婚收場，令她非常痛苦。

今年8月，科瓦爾斯基終告康復，但要裝上口腔閉孔器（obturator）才能令容貌回復正常。她表示，家族中有長輩曾患癌，惟當日沒想過自己的病情會惡化得如此快，感覺非常恐懼，多次想過放棄。如今科瓦爾斯基已告完成大學課程，並展開了另一段戀情。