牙痛或是牙源性感染　細菌倘擴散至面頸　可引發致命蜂窩組織炎

牙痛慘過大病，試過牙痛的朋友都知道這句說話所言非虛。疼痛是身體警告自己有問題的表達方式，所以不要單靠止痛藥將疼痛減少，便以為解決了問題。 導致牙痛的原因有很多，牙原性感染是其中一個主要原因。牙原性感染可以由蛀牙、牙周病、牙齒有裂縫等問題引致。牙髓受細菌感染，在牙齒內部含膿，繼而擴散到牙腳，內部所引起的壓力刺激神經線，引發劇烈痛楚！ 撰文：香港牙醫學會會長廖偉明

香港牙醫學會會長廖偉明。（資料圖片）

當牙齒的神經線完全壞死或者膿液找到牙肉罅隙流出，形成牙肉旁邊的牙包(牙瘡)，劇痛會開始減少。即使痛楚減少，大家切勿掉以輕心，應找牙醫及早治理。視乎情況，牙醫可以透過放膿及引流，作根管治療、牙周病治療，甚至脫牙，處理感染源頭，解決患者問題。

牙齒結構（衞生署口腔健康教育組網頁）

不理會牙源性感染 可致面腫疼痛、蜂窩組織炎

在香港每年都有病例，患者因為對這些牙源性感染置諸不理，當抵抗力變差時，細菌擴散到面部和頸部，導致面部組織出現腫脹，熱和痛等症狀。若沒有即時處理，感染會沿着組織間罅隙蔓延至頸部，引發急性蜂窩組織炎，可造成呼吸困難。一旦細菌入血，會導致敗血病，情況嚴重者更可導致多重器官衰竭。除了長者，長期病患者以及一些狀似壯健的感冒患者，都是這類情況的受害者！

香港牙醫學會建議，市民應每年至少作一次例行口腔牙齒檢查及洗牙，有蛀牙及牙周病應及早治理，當口腔出現腫痛等症狀時，切勿掉以輕心，應盡早找牙醫治療。平時注重口腔健康，預防勝於治療。