相機食先、扮睇書拍照惹公憤？台北甜品店數無品行為　禁網美內進

現代人用餐習慣「相機先吃」，再加上近年網紅、網美文化盛行，造就許多「網美餐廳」誕生。但是一間位於台北的「三層甜點工作室」近日公告「即日起嚴禁網美」。業者發文批評網紅的拍照行為，表示「在店內各處拍攝自己的照片，打擾旁邊的客人」、「要不要這麼自私？」、「拍照就算了，你們覺得在咖啡店換襪子是件正常的事嗎？」該則霸氣公告，也獲得破千讚支持。

位於台北的「三層」甜品店深受網紅、網美歡迎。（Facebook@三層）

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位於台北大同區的三層甜點工作室，是由老公寓改建而成。保留下來的歲月感，配上自然的窗光、點綴的花卉與綠意，帶來舒適的情調，很容易令人想要待上一整個下午；店內也提供多款特製甜點與飲品、咖啡供賓客選擇。目前三層在Facebook上累積有近萬讚，人氣頗高。三層近期發布一則「即日起嚴禁網美」的公告…

台北甜品店嚴禁網美內進！力數無品打卡行為（點圖放大▼▼▼）

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對於店家的霸氣公告，網友留言「網美表示崩潰」、「網美都快跟路邊的流浪狗一樣多了」、「支持店家，只想靜謚的喝杯咖啡」還有網友刻意放上一系列網美在店內所拍攝的情境美照，藉此呼應主題。該則公告在短短2天也超過千人按讚分享。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】