疫情下牙醫減少應診　大膽地盤工竟淘寶網購工具自行補牙

【牙醫/補牙/網購/淘寶/新冠肺炎】網購世界無奇不有，常言「只有想不到，沒有淘不到」。有網民日前就在網購群組分享新奇貨品，指早於農曆新年時「咬崩牙」，不過疫情期間牙醫減少應診，故決定網購牙科工具「DIY補牙」，更稱補牙至今已半年，「牙齒正常使用中」。

有網民指農曆新年時「咬崩牙」，不過疫情期間牙醫減少應診，故決定網購牙科工具自行補牙。（fb群組「淘寶開心share」）

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該名網民早前於facebook群組「淘寶開心share」發文，稱今年農曆新年時「咬崩牙」，不過撞正新冠肺炎爆發，牙醫為了減低感染風險都減少應診。為了盡快補回崩牙，藝高人膽大的樓主竟想到於淘寶網購買售價約380元人民幣（約437港元）的牙科用具，來一次DIY補牙！

樓主坐言起行，自行補牙後上載工具照片，直言完成補牙至今已半年，認為效果不錯，「都無乜鑊氣，牙齒正常使用中」。從他上載的圖片可見，牙科套裝的工具與專業牙醫所使用的大致相似，不過未知是否符合醫學要求。

樓主上載的圖片可見，牙科套裝的工具與專業牙醫所使用的大致相似，不過未知是否醫學符合衛生要求。（fb群組「淘寶開心share」）

網民看到樓主的分享都大感不可思議，擔心他沒有任何醫學或牙科經驗，自行補牙或會造成反效果，而樓主則回應指「我本身做地盤嘅，都叫做有啲經驗嘅」，又稱「自己幫自己補牙，係我呢世仔做過最癲嘅事情之一」。之後他又更新指，DIY補牙後再幫一名同事補牙，「而家佢都開心使用中」。

而網民看過樓主回應則嚇至爆粗指「黐X線」，指他「當啲牙係樓宇，灌水泥入去，講真真係好勁，好佩服」、「癲得嚟好堅，仲要係睇說明書落手」。不過也有心水清網民突破盲點，表示「包皮都可以自己割，補牙有咩咁大不了」。

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