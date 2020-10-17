台男帶父親骨灰罈回鄉安葬　放背包候機　無禮女子竟一屁股坐下

看到座位上放了一個大袋，想坐下應否先問問？台灣一名男網民在facebook分享，父親早前在台中病逝，火化遺體後他準備將父親的骨灰帶回故鄉。台男將骨灰放好在袋子，到達台中機場候機時，竟然有女乘客一屁股坐到裝有父親骨灰的背包上，他多次勸提醒女子對方都沒理會，令他氣瘋，其他人看完帖文都大鬧那女子，更說「晚上你爸會去找她理論理論」。

網民將父親骨灰放入背包候機，一個女子走過來一屁股坐下。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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樓主在fb群組「爆怨公社」發帖，早前父親在台中病逝，遵從他的遺願，一家人打算將其骨灰帶回金門塔位，故將骨灰罈放入背包後到機場。候機時樓主的哥哥和弟弟去吃早餐，他留下來看顧爸爸的骨灰，但突然有女乘客走近，把裝着爸爸骨灰的背包往後推，樓主馬上提醒對方袋裏裝了骨灰，但女乘客沒理會，他再大呼：「這我說！這是骨灰罈！這是骨灰罈！」

女乘客仍沒理會，樓主心想她可能是在和朋友聊天，沒想到女乘客一屁股就坐下，樓主瞬間火起，再警告一次，女乘客才彈起說抱歉。有網民留言提到，女乘客可能因為不知道是骨灰才推開，「正常見到背包放椅子，別人感受也不好」。

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樓主後來也解釋，自己沒有故意用袋子佔位，裝骨灰的袋特別依航空公司指示，貼了一個特別貼紙，也沒可能將父親骨灰放地上，坐飛機也特別為父親買了機位。事實上當時是航空公司安排他們在最前排座位等上機，現場還有空位，他只是不明白為何女子還要硬擠。

網民紛紛安慰樓主，稱那名女子「無水準」，正常人要坐之前，看到有放東西都會先問問，更叫他別生氣，「我相信你晚上會找她哈囉」。

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