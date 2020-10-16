日籍人夫被指偷食《如懿傳》女演員　大肚老婆捉姦：勾引我老公

【如懿傳／人夫／偷食／王梓芠／阿寶】內地網上瘋傳一段捉姦短片，指1名娶了中國女子的日籍人夫，背懷孕妻偷食《如懿傳》女演員王梓芠，王在劇中飾演的角色名為「阿寶」。網上瘋傳的片段顯示，當時房內一對男女坐在床上，其中男子赤裸上身，另一名被指是小三的女子被人扯髮掌摑，相信是「大婆」的女子大罵對方「不要臉」、「勾公引我老公」，又透露自己有5個月身孕。據報道，現場的「姦夫」是日本籍男子門間真也，被毆的小三則是女演員王梓芠，人夫當場表示不認識「妻子」，其後更拒絕與她聯絡。女子則希望丈夫能承擔對孩子應有的責任。 王梓芠深夜在微博發文，強調自己與日男僅屬朋友關係，對方因事借住其家，兩人一直分房居住，王的男友亦知悉事件，帖文又出示一張「諒解書」，指涉事女子向她道歉，並承不再滋擾及刪除當日拍攝的短片，如今對方拿短片造謠，她將會用法律手段去維護自己權益。

《如懿傳》女角「阿寶」王梓芠（右）被指與日籍人夫有染，被對方懷孕5個月的妻子捉姦，王梓芠其後否認事件，指與日男僅朋友關係。（微博影片截圖）

大肚妻捉姦片逐格睇：

+ 7 + 7 + 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

據《網易財經》報道，內地微博用戶「春困夏乏秋盹冬眠」發帖，稱自己的日本籍丈夫門間真也在她懷孕期間，與《如懿傳》扮演「阿寶」的女演員王梓芠非法同居，2人發生「不正當性行為」，犯重婚罪，當場被抓，並強調已報警。帖文更附有「捉姦在床」的影片，亦有王梓芠的生活照。

資料顯示，門間真也早年由日本到中國當調酒師，目前在北京一家酒吧工作，過往曾接受媒體訪問，算是有點名氣。而「春困夏乏秋盹冬眠」報稱自己與丈夫在2017年4月在中國領證結婚，目前懷孕5個月，而捉姦短片拍攝於本月10日，報稱是「元配」的女子掩至女演員家中，認為丈夫與女演員有姦情。

片段可見，相信是妻子的女子與親友上門時，門間真也開門時報稱不認識她，但妻子跟同行男子闖入房內，妻子情緒激動毆打疑是小三的女子，對小三扯髮及狂摑最少十多下，而門間真也則多次用身體為女方護駕，背部被人用腳狂踏。妻子動手期間不斷罵對方「不要臉」、「我都懷孕5個月，你還敢勾引我老公」。其後雙方被分開，門間真也細心地呵護被毆女子的傷勢。現場有人大叫「打電話報警」。

報稱是上門捉姦的女子向媒體表示，她事後被丈夫封鎖通訊，丈夫亦拒絕與她見面，甚至不承認婚姻和不想對孩子負責。女子似乎對婚姻已不存寄望，但希望丈夫能主動承擔對孩子的應有責任，包括提供她應得的撫養費，並承擔她在北京生孩子的後續及住院費用，要處理好孩子出生後60天的國籍問題，而孩子滿1歲時，她可以以監護人的身份到日本，到時可考慮辦理離婚或其他手續。

至16日晚上11時許，王梓芠在微博「王大夫的日常生發帖，指因日籍男性朋友沒有地方住，因此借住其家，而自己的女性助理亦是同住，其男友亦知道事件，且見過日男。事發當日1名姓高女子帶同8名男子闖入其家，強拉她入日男的房間，並拍攝打她的短片，她亦被污蔑成第三者。其後警方介入，證實短片是違法，而高女以懷孕要求和解，故雙方各自寫了諒解書，對方亦保證不會把短片放上網，而日男亦發聲明證實與她沒有關係。王梓芠表示在場的助理可以作證，其男友亦知情，未料有人仍以短片造謠，損壞其名譽，故會以法律的手段來維護自己。

對於王梓芠的說法，許多網民都存疑，認為作為女子，收留人夫在家留宿是嫌疑自招，又指從短片中看到兩人的舉動，看來相常曖昧。

王梓芠上傳諒解書，以證明自己清白。（微博圖片）

+ 3 + 3 + 3

《如懿傳》女角「阿寶」王梓芠：

+ 4 + 4 + 4

網民嬲到癲：

+ 3 + 3 + 3

捉姦在床影片在網上瘋傳，不少網民形容事件「比《如懿傳》的劇情更精彩」，又指該女演員在劇中只是不名經傳的小配角，「完全不記得《如懿傳》的阿寶是誰，是出來演一秒就被賜死那種嗎？」、「這次阿寶可要比《如懿傳》的周迅更紅了」，甚至嘲諷指「難怪《如懿傳》如下架了，這齣續集更有看頭」。亦有人指雖然孕婦的遭遇得人同情，「其實我更想說她為什麼要去嫁個日本人」、「日本鬼子又來侵略我國良家婦女了」。

同場加映：點圖看巨蟹座為何是隱性渣男👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

同場加映：點擊看最易成為砲友的5個星座👇👇👇