女友父母將物業逆按揭　男友斥為錢唔顧親情　提忤逆建議超心寒

【安老按揭／逆按揭】香港土地問題嚴重，「上車」置業是許多年輕人難以達到的夢想，但獨力卻難達目標。有港男早前於討論區發文，指女友的父母沒有事前通知或商討下，為名下的物業申請安老按揭（又名「逆按揭」）。他狠批女友父母「為咗錢唔顧親情」，又為女友獻計，建議對方「呢段時間唔好再理2件老鬼」，以令父母「迷途知返」，帖文一出即被大批網民圍罵，有網民指樓主的忤逆建議令人心寒，直斥他是敗類，甚至建議女方考慮分手。

買樓問題困擾不少年輕人，無綫電視於3年前製作真人節目《有樓萬事足》，其中港女Seasun拋出不少拜金金。（《有樓萬事足》劇照）

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該名港男上周二（13日）於香港討論區以「女友老豆老母為咗錢唔顧親情走去做逆按揭」為題發文，稱女友為獨生女，近日女友父母「為咗晚年貪圖逸樂」，沒有通知女兒便將名下物業逆按，換取定期發放的定額年金養老。

港男狠批女友父母的行為如同先斬後奏，令女友的業主夢碎，「兩條老鬼香咗之後，正常間樓係會歸佢（女友），而家佢咩希望都冇晒」。他向女友獻計，勸她「呢段時間唔好再理2件老鬼，唔探佢哋唔再同佢哋飲茶食飯，等佢哋好好反省下錢緊要啲定親情重要啲，睇下佢地識唔識得迷途知返」。

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港男的忤逆建議令網民群起圍攻，旋即引來大量負評圍罵，直指「迷途知返應該係樓主」、「好彩兩老做咗逆按揭，唔係俾樓主呃咗層樓就慘，都未結婚就想要人哋老人家層樓，人渣敗類」、「未做人女婿，就已經吼住人哋間屋，你好人極都有限」。

安老按揭計劃目的讓55歲或以上的人士利用他們在香港的住宅物業作為抵押品，獲得安老按揭貸款。（資料圖片）

安老按揭計劃由香港按揭證券有限公司的全資附屬機構香港按證保險有限公司營運，目的讓55歲或以上的人士利用他們在香港的住宅物業作為抵押品，獲得安老按揭貸款。計劃下借款人可在固定或終身的年金年期內，每月收取定額年金，亦可提取一筆過貸款以應付特別情況。除非安老按揭貸款在特定情況下被終止，否則在一般情況下借款人可終身毋須還款。

當安老按揭貸款終止時，物業業主（或其遺產代理人）可優先全數清還安老按揭貸款以贖回抵押物業，否則貸款機構將出售抵押物業以清還相關貸款。如有差額，將由按證保險公司根據與貸款機構的保險安排承擔。

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