柏傲莊 I 網民4大原因分析鐵路樓盤點揀好：買大圍站不如買沙田站

撰文：卡洛兒
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大圍定沙田？大圍站上蓋項目「柏傲莊」昨日（9日）公布首張價單，涉180伙，今日亦正式開放3個示範單位予公眾參觀及收票。新盤推出，加上地理位置優越，吸引有意上車人士關注，不過有網民就在網上討論區發文，詳細分析「買大圍站不如買沙田站」的觀點，引起大家熱烈討論應如何選擇！
大圍站上蓋項目「柏傲莊」10月9日公布首張價單，涉180伙。（資料圖片）
由新世界發展（0017）與港鐵（0066）合作發展的大圍站上蓋項目柏傲莊 I，首批價單涉及180伙，佔全盤783伙中的22%，包括一房至三房戶型，實用面積322至835平方呎，折實售價由628.9萬至1,993.7萬元，折實呎價16,618至23,877元，折實平均呎價則為18,921元。
不少人都對首批價單感驚喜，認為柏傲莊地理位置非常優越，「20分鐘到金鐘，10分鐘到旺角，仲方便過將軍澳」，直言「新樓嚟講，有咁嘅地段算平」。不過有網民則在香港討論區以「買大圍站，不如買沙田站，搭過地鐵返工就知點解」為題發文，分析居住在大圍站上蓋未必是好事，並以沙田站作比較▼▼▼
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不過很多網民都不贊成樓主的看法，始終沙田市中心的樓齡大，又沒有會所設施，「新一代唔like」，又形容沙田樓宇「開始有風濕骨痛症狀」，亦有人反駁指沙中線全面開通後，屯馬線可到紅磡才轉乘沙中線，「點解仲要去大圍轉車？」應可紓緩大圍站人潮。更多網民意見如下▼▼▼
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↓柏傲莊示範單位圖輯↓
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同場加映（香港01製圖）
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