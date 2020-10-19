山東六旬夫妻老來得女　姊妹相差近40歲　父：我們不比90後爸媽差

對於高齡女性，代孕可幫助完成生育夢想，但山東棗莊一名68歲老婦去年10月聲稱以「自然受孕」誕下女嬰，引起社會關注。事隔一年，69歲父親受訪時談及近況，指過去生活充實，另一半以母乳餵哺，年紀與幼女相差近40歲的兄姊也放下芥蒂，一家人重修舊好，並說「我們做的不會比那些20多歲（90後）的奶爸、奶媽差」。

來自山東的婦人田玲去年以67歲之齡為丈夫黃維平誕下女嬰，取名「天賜」。（網上圖片）

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在去年10月25日，當時67歲的婦人田玲，為丈夫黃維平誕下女嬰，取名「天賜」，此前他們已育有一子一女，孫兒更入讀大學，兩姊妹相差近40歲。由於不少網民認為在如此高齡下生育，不符合自然規律，也質疑會對孩子造成負擔，故消息在內地引起討論。

幼女即將1歲生日，黃維平近日接受內媒訪問，稱女兒非常健康，學會叫爸爸和媽媽，而早在女兒滿月後，他與妻子便不再僱用陪月，由他們自行撫養幼女。他續指，現時妻子退休，任職律師的他亦不再接生意，時間很充裕，更變成「全職奶爸」，支出上能以退休金應付，主要花費是奶粉錢，因此過去都靠母乳餵哺，「奶粉也是混着喝，1個月大概是3罐奶粉，花費在1000元（人民幣）左右」。

黃維平指出，當初年紀較大的子女非常反對他們生下幼女，甚至沒有到醫院探望，但兩夫婦堅信懷孕生子是「老兩口自己的事情」，子女後來也慢慢明白，直至現在更是經常陪天賜遊玩。

對於被網民質疑以2人的年齡，很大機會無法陪伴天賜走太遠，加上教育觀念的差異等，擔心女兒日後承受太大壓力；黃維平表示，「日子是我們夫妻倆的，很多明天的事情都說不清，想那麽多幹什麽呢？」，相信只要踏實做人，家長的年齡並非問題。他補充說，一旦健康出問題，他們也一早安排了別人繼續照顧孩子。

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