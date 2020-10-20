陳沛然陪小五女兒溫英文　10個生字考起醫生爸爸：超過一半唔識

「爸爸有超過一半唔識！」醫學家立法會議員、腸胃肝臟科專科醫生陳沛然近日在facebook專頁，上載一張小學五年級女兒的英文筆記，當中教導10個英詩常用的修辭手法，連身為醫生的他也被考起，直言不懂得過半生字，要向二女討教。小五英文的艱深程度亦震撼網民，「中五學就差唔多！」。

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陳沛然日前在帖文表示，自己負責跟就讀小五的二女溫習英文，但一見筆記上的10個「Poetry Words（詩歌字詞）」就嚇一跳，包括「alliteration（頭韻）」、「simile」（明喻）及「onomatopoeia」（擬聲）等，直言「爸爸有過一半唔識」，又笑指「真是學海無涯，爸爸也很虛心學習，不恥下問，反向二女討教」、「我識smile，唔識 simile」。

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另外他又上載二女半年前交功課所寫的詩，同樣讓人驚嘆程度很高。有網民笑言「一開始睇錯做Smile，以為自己終於識得一個字」，亦有人指「大學畢業嘅我表示10個字都唔識」。有網民問陳沛然女兒是否就讀傳統名女校或國際學校，因多數是這些學校才會學習詩歌的常用寫作手法，為日後上中學讀英國文學做準備，但陳均否認。翻查過往訪問，陳沛然曾提及為女兒選報私立一條龍中小學。

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