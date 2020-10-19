冷知識｜香港邊種硬幣數量最多？　一文看清流通量轉變

【硬幣／散銀／貨幣冷知識】近年電子支付日趨流行，不少市民都愈來愈少用硬幣，甚至「向毫子說不」。不過據金管局數據顯示，過去10年本港硬幣及10元鈔票流通金額不跌反升，多達近128億港元。 大家又是否知道現時市面最多的是哪個幣值的硬幣？答案是1毫，差不多每4個硬幣和10元鈔票中，就有1個是1毫。

2010年至2019年政府發行硬幣及10元鈔票流通金額▼▼▼

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據金管局年報顯示，2010年硬幣及10元鈔票流通金額為87億港元，隨後一直呈上升趨勢，至2019年時多達127.72億港元，增幅達46.8%。

2010年及2019年政府發行硬幣及10元鈔票流通金額佔比▼▼▼

按金額分析，毫子總額佔比較2010年時微跌1.4個百分點。不過10元塑膠鈔票的金額佔比則大幅增加，由18.4%按比例增加逾倍至30.7%，而10元紙幣及硬幣佔比分別下跌9.5個百分點及2.6個百分點。

2010年及2019年政府發行硬幣及10元鈔票流通數量佔比▼▼▼

按數量分析，雖然毫子的數量較2010年時下跌4.9個百分點，但1毫的數量仍佔最多，去年多達24.9%。而2毫於2010年的數量屬第2多，有19.1%，但去年1元的數量超越2毫成為第2多，佔比17.4%。隨著政府於2007年起發行10元塑膠鈔票，去年塑膠鈔票數量佔比按比例增加近倍至5.4%，10元紙幣及硬幣數量則減少，去年只佔1.1%及1.9%。

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