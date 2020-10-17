熊熊90字鬧爆網民：言論自由不代表能霸凌別人！曾遭瘋傳性愛影片

台灣歌手魏如萱（娃娃）奪下第31屆金曲獎最佳女歌手，卻也因此引來不少批評，甚至還有網民批評「她拿歌后就覺得很瞎！」讓她無奈表示尊重言論自由，「但也請學會尊重每一個別人。」對此，同樣長期飽受網民攻擊的熊熊（卓毓彤），也忍不住跳出來說話了！

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看見魏如萱遭受網民批評，熊熊17日凌晨忍不住轉發PO文，並寫下自身看法，「言論自由不代表就可以不尊重跟霸凌別人。」她強調，公眾人物也是人生父母養、有血有肉也會痛，「言語的力量是要溫暖人心而非拿來傷害人。」

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熊熊表示，「你可以不喜歡但不代表可以拿這點來攻擊。」她也呼籲遭受同樣狀況的人們，千萬別輕易掉入網民的陷阱，「直接封鎖刪除就對了。」面對有網友留言附和，「藝人也是人，真搞不懂為什麼酸民（網民）要這麼酸。」她也無奈表示，「羨慕忌妒恨，酸葡萄。」

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事實上，魏如萱拿下第31屆金曲獎最佳女歌手後，竟有網友留言：「她拿歌后就覺得很瞎！」她看到後親自回應：「希望有機會能邀請你來聽我的演唱會。」她認為，自己雖然是公眾人物，但不代表可以隨便被批評，「雖然我平常總是嘻嘻哈哈的笑鬧，我的確是一個樂觀的人，但我也是很敏感，心思很細膩的啊！」

熊熊公開反擊網民（Facebook@BearGenie）

魏如萱昨（16日）也無奈地表示：「也許我唱歌不是最好聽，不是最厲害的，但是我真的很努力。」她坦言自己為了喜歡唱歌，吃了很多苦，也被人看不起過、被誤會、被取笑，甚至聲音還壞掉長達快兩年，她在聲音恢復之後，也非常珍惜每一個唱歌的機會，「我很幸運，現在還可以繼續唱歌。」

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針對網路上的批評聲浪，魏如萱表示支持每個人的言論自由，但她也希望大家能學會尊重每一個別人，她坦言：「我真的很熱愛我的工作，能得到金曲獎是一個歌唱生涯裡很值得驕傲的肯定，也是給喜歡我的歌迷還有支持我的公司和家人們一個讓他們開心和放心的交代。我敗不餒，我勝也不驕。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】