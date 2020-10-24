全班得自己無搭過飛機　網民分享13個「發覺屋企好窮」時刻引共鳴

一句「鬼叫我窮頂硬上」，完全道出不少基層人士走過的路，有網民就在討論區發帖，大談小時候驚覺自己家庭窮困、與別人不同的時刻，引起大量巴絲打共鳴！

有網民就在討論區發帖，大談小時候驚覺自己原是窮困家庭、與別人不同的經歷，引起大量巴絲打共鳴！（示意圖，《上流寄生族》劇照）

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網民「你的鄰家男孩」在連登討論區，以「一人一個細個發覺自己屋企好窮嘅經歷」為題發文，拋磚引玉講出自己小時候去同學家玩耍，發現對方不但有自己的獨立廁所，甚至比其房間更大，才令他驚覺「屋企好窮」的現實。

帖文隨即引起網上熱議，不少網民都分享自身經歷，包括全班只有他答不出坐飛機的感覺，以及小時候跟媽媽出街，總是等到「熱狗」（非空調巴士）才會上車等。

一人一個細個發覺自己屋企好窮的經歷 ▼▼▼

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網民每一個分享都有笑有淚，亦有人得出結論稱「窮人唔好生仔」，但有網民則認為在窮困生活中更看到父母愛惜自己，「大個諗返先發覺要多謝阿爸阿媽」。

如何讓薄薄的荷包捱到下個月，是一門學問，有網民曾邀請大家分享生活中的慳錢大法，以下就盤點當中10大慳家方法，你又做唔做得到？▼▼▼

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住公屋唔代表生活得唔好，網民就曾列舉出多個「比私樓更屈機」的屋邨▼▼▼

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同場加映：【住公屋藝人要幾紅有幾紅▼▼▼】

【住公屋名人】（01熱話製圖）