你有「直男癌」嗎？盤點五大台灣網絡用語　覺醒青年都係罪

詞彙雖然可透過字典定義，但語言會隨著人們的使用、文化的變遷，而會逐漸改變其意義，而中文裡有哪些詞，明明是名詞簡稱，或是外國直接翻譯，描述一個既成事實，但逐漸成為了帶有貶義的意思呢？

三個明明是直翻，但講了可能會讓對方不太開心的名詞有哪些？（點圖放大▼▼▼）

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＃台女、台男

廣義來說，台女和台男其實指的就只是「台灣女性」和「台灣男性」，僅是描述人的生理性別與國籍。但近幾年，「台女」、「台男」兩個字，因兩性議題刻板印象，造成男女對立而衍伸出貶義。

以「台女」為例，會讓人你在說該女性擁有許多負面特質，像是愛慕虛榮、仇視男性、崇洋媚外、不AA制等等印象；而「台男」的話，會覺得其小氣、大男人、固執、想CCR（Cross Cultural Romance：異國戀）但沒辦法CCR、仇視台女等負面印象。

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＃直男

直男其實就是從英文男異性戀（straight），直接翻譯過來的詞，但隨著網路廣泛使用，「直男」這個詞到了現在被認為是帶有貶意的，且通常與「癌」搭配在一起，通稱「直男癌」，泛指大男人主義、不懂女性思維、心思不細膩、不擅長幫女友拍照、個性自我，也有可能是形容思考方式一直線、很固執等意思。

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＃覺青

「覺青」其實是覺醒青年的縮寫，從太陽花學運開始後被廣泛運用，意思大致上是指積極關注政治、參與政治活動，乃至關注NGO（非營利組織）等等的人。不過到了現在，「覺青」在網路上常帶有諷刺的意味，指的是只會整天空泛的討論政治，無法提出具體建議，遊手好閒、仇富、想不勞而獲，甚至是沒能力，只會啃老的人。

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