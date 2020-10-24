女兒愛甜食忽然只吃一顆爆谷便夠？　原來被老公「另類」教育嚇怕

教育孩子是做父母的一大課題，家長都希望以不責罵的方式達到效果。日前一名女網友透露，5歲女兒愛吃甜食，但近日發現她竟然只吃一顆爆谷，詢問之下才知道孩子的異常變化竟源自於老公。

樓主在Facebook社群「爆怨公社」發文表示，日前女兒吃完一顆爆米花就沒有再吃，原以為是身體不舒服，沒想到女兒卻說「我怕腳會變黑」，這句話讓她一頭霧水，後來才得知老公怕女兒攝取過多糖分，所以拿出糖尿病患者腳發黑的照片，並告訴對方「這是吃太多糖的下場」。

樓主5歲女兒近日竟只吃一顆爆谷便算，細問下才知是爸爸出言「恐嚇」她多吃糖會患糖尿病，而且腳會因此發黑。（iStock / GettyImages）

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此外，為了讓孩子減少使用電子產品，老公拿出其他小朋友眼睛凸出來的畫面，接着表示「這是看太久卡通的下場」。文末樓主提到，老公教育孩子的方式讓她無言又好笑。

貼文一出，網友留言回應支持，但也有人認為，方法太矯枉過正，擔心孩子留下心理陰影：

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