番茄放雪櫃幾日切開驚見長滿長條物　網民：第一眼以為係蟲

番茄味道酸甜易配搭，乃不少主婦常用食材。有市民最近在超市購買番茄，回家放置雪櫃數天後，切開卻發現內裏疑似發芽，故拍照上傳至facebook請教網民，惟大部分留言同樣表示第一次見，憂慮不正常表示不敢吃。過去有內地專家曾就發芽情況解釋，指番茄成熟後未被及時採摘的話，便會出現胎萌現象，但仍然可以食用。

有市民日前到超市買番茄並放在雪櫃，數天後切開卻發現已發芽。（Unsplash/Mockup Graphics）

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樓主上周五（21日）在fb群組「今晚煮乜好」分享照片，表示早前從某超市買來番茄，未料放進雪櫃3至4天後，切開便看到多條疑似豆芽菜的長條物，讓她不禁詢問：「番茄入面唔係籽，正常嗎？」她形容番茄「又唔腍（軟）又唔爛」，但不敢食用，故放入盆裁種植。

不少網民看過照片後直指大開眼界，更有入廚30年的人稱第一次見番茄發芽，有人認為番茄太熟和太老，才導致種子長芽，「望落好核突」、「第一眼睇以為係蟲」，並紛紛呼籲樓主丟棄或拿去自製番茄棚，「可以種入盆，等收成先食吧！」。

內地過去亦曾發現「發芽番茄」，山東省農科院蔬菜所王崇啟接受內媒訪問時指出，番茄發芽屬種子的胎萌現象，假如在番茄成熟後未有及時摘下或食用，遇上適合的濕度和溫度，種子便會發芽。王續稱，吃了發芽的番茄對身體無害，但若果胎萌情況太嚴重，或會影響口感。

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