食飯切忌食出聲、坐順風車坐前座　網民熱議父母無教的禮貌行為

禮多人不怪，很多日常小動作亦反映出一個人是否有禮。最近有網民於連登討論區討論從小到大父母無教的禮貌行為，大家紛紛留言拋出自己「大個咗先知」的禮貌行為，例如進食時不能發出「雜雜」聲、坐私家車先要坐前座等，有網民直言「人情世故呢啲真係學一世都學唔完」。

最近有網民於連登討論區討論從小到大父母無教的禮貌行為，大家紛紛留言拋出自己「大個咗先知」的禮貌行為。（《半澤直樹2》劇照）

有網民日前於連登討論區以「有啲咩禮貌行為老豆老母冇教，到大個咗先知要咁做」為題，與一眾網民討論到底有甚麼禮貌行為是後來自己學懂，不少人紛紛留言拋出各類長大後才學懂的禮貌行為。

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網民更反思為何當年父母並無教導部份的禮貌行為，直言「可能佢哋其實都唔知」。但有網民反駁指，其實部份行為只是約定俗成，從未有人力證是禮貌的一種，「所有有禮貌既行為都係源於尊重同修養，驚無禮貌嘅咪諗吓個行為會唔會令到其他人覺得不被尊重，咁已經減少好多失禮嘅情況」。

（連登討論區）

同場加映（香港01製圖）

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