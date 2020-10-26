八旬翁中風後現語言障礙　女兒聘看護教說話　背後原因超不孝

俗語說「久病床前無孝子」，一場大病就能看出人性醜惡。台灣1名八旬老翁早前中風，出現短暫語言障礙，其女兒聘請了看護代為照顧，並多次要求看護教老翁說話。不過女兒每次到醫院時卻不會跟爸爸交談，後來看護得知，原來女兒想爸爸恢復說話能力，只為得知對方的存摺所在及密碼。不少網民看過帖文都慨嘆人情冷暖，直言「人病了才可以看清兒女真面目」。

中風病人可能出現言語障礙及行動不便，極需家人照顧，但有台女卻想伺機取得父親的財產。示意圖。（《再創世紀》劇照）

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台灣有網民日前於facebook群組「爆怨2公社」發文，分享任職專業看護的弟弟近日遇到的個案。她指弟弟獲派到醫院照顧剛離開加護病房的80歲老翁，因伯伯剛中風，出現短暫語言障礙，但女兒得知後卻急急要求樓主的弟弟跟伯伯說話訓練溝通能力，但她自己到醫院時，卻從不與父親說話。

作為看護的弟弟雖感奇怪，但也按女兒要求多跟老伯說話，惟老伯並不理睬他。女兒之後更進一步，竟要求看護教導父親說話，原來目的是為了讓老父說出存摺的位置及密碼，而老伯或許得知女兒用意，一直堅持不肯開口。

台灣有醫生分享一個個案，指一名90歲高齡病患揮着自己虛弱的手，表示不想插鼻胃管，但家屬卻逼他插下，原因是家屬的孫子要結婚，希望女病人能撐下去，大嘆末期病人的意願沒受重視：▼▼▼

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女兒之後又急於要求看護盡快帶老伯接受復康訓練，得知治療須由醫生安排後竟感不滿，「她聽了就很不爽，說為什麼她朋友跟她說都可以」。樓主弟弟有感難以面對如此荒謬的僱主，最終照顧了伯伯10天後，便向公司要求換人。

帖文引來網民熱議，不少人慨嘆老伯有個不孝女，「很無言，分明就只是要錢」、「人性的醜陋一覽無遺，吃相真是夠難看的，只能說這個阿公真是可憐，家人的關心不是因為他生病，而是他存摺有錢，想想真是悲哀」。

亦有人認為樓主弟弟拒絕當「幫兇」的決定正確，「你弟弟做得很好，沒被當犯罪的工具」、「辛苦的從來都不是照顧患者，最困難的是要跟什麼都不懂又愛指手劃腳的家屬溝通，比患者還糟糕」。

因零用錢起爭執 少年2分鐘內掌摑媽媽5巴掌 母：你這樣對我？▼▼▼

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