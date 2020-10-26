驚！25歲女為減肥全身打蛋白針　背脊滿針洞潰爛　做手術捱117刀

【減肥血淚】雖說減肥是女士的終身事業，但愛靚真的唔愛命？內地1名25歲女子早前為了減肥以身嘗試新方法，全身注射蛋白液，沒料針洞未有自行癒合，部分更一直流血、潰爛或變硬，令其背脊滿布血洞，最終需要動手術捱117刀治理傷口。

內地一名25歲女子早前為了減肥，全身注射蛋白液，惟傷口發炎留下滿身血洞，最終要捱過百刀清創。（搜狐圖片）

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事發今年5月，於上海任職美容業的25歲鄧姓女子，到長沙市名為「MK湖南美咖」的美容院進行培訓，其間職員向她推銷聲稱能減肥的蛋白液產品，表示只需1000元（人民幣，下同）「打樣」，後來又向鄧女指，只要多付5800元，便能「加盟」並獲得15支產品，鄧聞言答應並繳交其餘5800元。

當日鄧女身上多處接受蛋白液注射，由於過程需要刺穿皮層，療程完結後她的皮膚留下多個肉眼可見的針洞，部分更有明顯血印，「打完之後有出血和紅腫的情況，之後我睡了很久」。

鄧女的傷口久久未癒，部分更潰爛發炎或變硬，她求醫後被診斷出患膿腫分支杆菌感染，須接受清創手術。（搜狐圖片）

鄧女以為針洞會隨着日子自行癒合，沒料過了多天反而出現發炎，甚至潰爛及變硬的情況，擔心之下終求醫，被診斷出患膿腫分支杆菌感染，須接受清創手術，「越長越多，我就去做了手術，動了117刀」。

事後回想，鄧女稱注射蛋白液的過程曾有刺痛感，同時記起職員使用的儀器上寫有「needle-free injection gun」（無針頭注射槍）的字樣。她表示傷口嚴重影響其正常生活，認為負責機構應負責醫療費用，並應給她相關經濟補償，又稱不排除以法律手段追究。

涉事美容機構負責人回應時，否認蛋白液及儀器屬於醫療美容產品，又指蛋白液會因人體吸收能力不同而產生不同效果。（搜狐圖片）

事件引起內地媒體注意，湖南盛世美咖美容諮詢有限公司的王姓負責人回應時，否認蛋白液及儀器屬於醫療美容產品，又指蛋白液會因人體吸收能力不同而產生不同效果。王同時否認職員將蛋白液注射到皮下，「包裝上寫的是外敷，但是有些人為了更快起到效果，會使用霧化儀器導入」，並稱得知鄧女情況後，已代為支付其醫療及食宿費用，亦願意與對方商討後續賠償。

內地兩名女子今年5月初使用一種名為「深海魚蛋白液」的注射式減肥產品，詎料其後皮膚發癢疼痛，身體多處甚至出現傷口潰爛流膿，兩女分別捱逾百刀割去傷口爛肉，最終證實感染了「非結核性分枝桿菌」。

內地兩名女子今年5月初使用一種名為「深海魚蛋白液」的注射式減肥產品，詎料其後皮膚發癢疼痛。兩女在第一次注射後皮膚出現小紅點，但當時身體未見不適，沒想到其後出事。（微博圖片）

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