肥仔潛力股｜日本137KG男生花1年減肥操肌　體重跌半變翻版彭于晏

減肥是不少人的人生目標，日本沖繩有位男生決定坐言起行，由去年5月開始減肥，更自設YouTube Channel及Twitter當成日誌，每天記錄自己的身體變化。憑着堅毅的意志與努力，本來身材臃腫的他在1年後體重減半，俊俏的樣貌和輪廓也逐漸回來，猶如翻版彭于晏！

「路易波士」（ルイボス）居住在沖繩，從小到大亦是肥仔一名，去年5月他下定決心要減肥，成為人生的轉捩點。（Twitter圖片）

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「路易波士」（ルイボス）居住在沖繩，從小到大亦是肥仔一名，去年5月他下定決心要減肥，成為人生的轉捩點。「路易波士」一開始重137公斤，身材臃腫之餘，更明顯見到大肚腩和雙下巴。

作為減肥第一步，他買了一張瑜伽墊，每天在天台做簡單運動，例如push-up、跳繩等，不過頭數天已感到非常辛苦，更是力有不逮，即使是跳繩也只能勉強用單腳跳10下。

「路易波士」一開始重137公斤，身材臃腫之餘，更明顯見到大肚腩和雙下巴。（ルイボスチャンネル@YouTube截圖）

但他戰意從未減退，無論天晴下雨，他亦會上天台照做運動，更不斷加強訓練，例如舉啞鈴、到公園做引體上升等，又到健身室鍛鍊，甚至在當地拳撃館參加拳擊比賽，唯求減走身上一堆脂肪。

除了運動，當然少不了控制飲食，「路易波士」多月以來只吃白飯、瘦肉加蔬菜，每餐亦會加入適量的葡甘露聚糖（glucomannan，作為一種水溶性多糖，同時是一種半纖維素，多用作營養補充劑），結果只是相隔5個月，就由137公斤減至103公斤，減掉了足足30多公斤脂肪。

減肥後樣子由以前的波型變得五官分明，網民才發現原來他是個潛力股，驟眼看更有幾分像與吳彥祖彭于晏。（Twitter圖片）

直到去年12月聖誕，「路易波士」持續減肥，體重跌到84公斤，計劃進行半年就開始見到肋骨。而今年2月他再減至77公斤，本來蓬鬆的巨碼衣物也開始不合身，他的弟弟於是陪他買衣服當禮物，終於可以穿起緊身T恤、牛仔褲，甚至西裝外套等，外型煥然一新。

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去到4月時，體重更達到新低68.5公斤，剛剛好是一年前的一半，身上的肥肉早已消失得七七八八，只剩下沒能適應健康身型的皮膚摺痕，樣子由以前的波型變得五官分明，網民才發現原來他是個潛力股，驟眼看更有幾分像彭于晏，說「加油」、「相比一年前好像年輕了很多」、「同學聚會時其他人一定認不出是你」、「不僅帥了，眼睛也變大了兩倍，減肥真是最好的整形方法」。

現時「路易波士」仍在Twitter記錄每天的身體情況，由減脂轉戰增肌，雖然增磅到80公斤，但身型比以前健碩，他亦鼓勵正在減肥的大家努力，「為自己帶來不同的改變吧」。

（ルイボスチャンネル@YouTube）

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