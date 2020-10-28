印度首名「救命寶寶」　18個月大女嬰骨髓移植救回地貧症兄長

印度2歲女嬰卡維亞（Kavya Solanki），年僅18個月大就將骨髓移植至罹患地中海貧血症的7歲哥哥阿比吉（Abhijit Solanki）身上，結果成功救回一度被醫生預計活不過30歲的兄長，卡維亞亦因此成為印度史上首位「救命寶寶」（savior sibling）。

阿比吉在10個月大的時候被確診患上罕見的地中海型貧血，血紅素數值過低，免疫系統受損，生命垂危，自小每隔20到22天便需要輸送350至400毫升的血液，6歲時已經接受逾80次輸血。

父親索蘭吉（Sahdevsinh Solanki）為拯救兒子，不斷鑽研醫學文獻，得知骨髓移植可以治癒地貧症，可惜家中所有人都未能成功配對。後來院方表示在美國找到成功配對骨髓的人士，但治療費用高達500萬到1000萬印度盧比（約52萬至100萬港元），加上雙方沒有血緣關係，骨髓移植成功率僅兩至三成，無奈之下索蘭吉只好放棄。

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2017年，索蘭吉讀到一篇關於為捐贈器官、細胞或骨髓而創造出「救命寶寶」的文章，遂說服印度著名的生殖醫學專家班克（Manish Banker），替兒子做製造出一個沒有地中海型貧血致病基因的胎兒。索蘭吉妻子其後透過人工受孕植入胚胎，並與阿比吉的基因進行配對，待嬰兒出生18個月及體重增加至10公斤以上才考慮進行骨髓移植手術。

卡維亞於2018年10月出生，今年3月，阿比吉完成骨髓移植手術，觀察幾個月後終宣布移植成功。索蘭吉表示，兩兄妹現在都很健康，哥哥的血紅素數值超過11，不再需要輸血，「卡維亞的誕生改變了我們的命運，我們愛她勝過愛其他孩子，她不僅是我們的孩子，也是我們家的救世主，我們永遠感謝她。」