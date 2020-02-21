24歲女移植骨髓卻併發罕見肺病　肺功能跌至0%　家人緊急求屍肺

24歲之齡，正值芳華正茂之際，一般人大多剛投身社會，努力追尋人生目標。不過，今年24歲的吳犖晴(Lok ching)卻正在深切治療部與病魔拼搏，生命懸於一線。 犖晴在初中時突然患上「再生障礙性貧血」，紅血球、白血球及血小板均不足，需要定期輸血，她去年底做骨髓移植手術，本以為可完全根治疾病，詎料卻出現非常罕見的併發症，令她患上「肺靜脈血管閉塞症 (PVOD)」，無法自行呼吸，醫生直言她的肺功能是0%，即完全依賴人工心肺機才可維持生命。 犖晴生命倒數，她家人今天（21日）緊急呼籲無私市民捐出屍肺，助犖晴有重生機會。一想起乖巧的女兒時，犖晴媽媽不禁落淚，「佢嘅夢想好卑微，就係希望可以過正常人生活，去吓旅行，但係而家都係奢侈。」

犖晴媽媽今日受訪時透露，犖晴自幼好動，曾學習體操，又是學校田徑隊和舞蹈組成員，初中時突然患上「再生障礙性貧血」，起初較易疲倦，但毋須頻密輸血，不過後來轉差，無法繼續做運動，就改為學習烹飪，「佢會下廚，整吓甜品，約同學野餐，分享自己整嘅嘢食。」

母親：犖晴在病房努力溫習，最後俾佢考到，仲入埋大學

在母親眼中，犖晴是個單純乖巧的女孩，對於學業亦十分勤奮認真，吳太回想起，犖晴考文憑試（DSE）那年，在病房裏邊治病邊溫習，「佢都唔知可唔可以考到DSE架，但係喺病房都好努力溫習，最後俾佢考到，仲入埋大學！」犖晴爸爸就透露，讀書、生活對犖晴而言都非易事，「佢行路行快啲、上樓梯嗰啲都唔得㗎啦，去海洋公園都淨係可以睇人玩過山車，上地理堂老師又唔畀佢去考察，好多嘢佢自己承受晒，但係佢都冇怨言！」

犖晴在嶺南大學就讀社會科學，畢業後對物業管理有興趣，但工作僅兩個月，病情已經轉差，無法繼續工作，家人頓感晴天霹靂，十分徬徨。吳太眼泛淚光，坦言犖晴的夢想十分卑微，「就係希望可以過正常人生活，去吓旅行，但係而家都係奢侈。」

犖晴現時身處瑪麗醫院深切治療部病房，雖然與外界隔絕，但她卻時常留意新聞和惦記家人，得知「武漢肺炎」疫情嚴重，會着家人小心，吳母說：「佢哥哥同姐姐成日都會買嘢畀佢食，但佢呢排會叫哥哥姐姐唔好去某一個地方買嘢畀佢食啦，因為嗰度好多人。」

捐肺係好艱難，但都希望有心人伸出援手

犖晴父母透露，犖晴直言患病令她痛苦，曾萌生求死念頭，但亦不想放棄，會不時自行上網查看治病資訊，「佢都好矛盾⋯⋯但佢有生存意志，所以我要支持佢到最後一刻，捐肺係好艱難，但都希望有心人伸出援手，等佢有重生機會。」

曾接受骨髓移植 惟現併發症

犖晴的主診醫生、港大醫學院內科學系臨床教授謝偉財表示，犖晴患有「再生障礙性貧血」，約9年前病情開始轉差，試過以多種藥物治療也無起色，而她哥哥、姐姐不合適捐贈骨髓，遂嘗試尋找內地捐贈者，終於在去年10月完成骨髓移植，術後病情一度好轉，可惜12月底卻出現心胞積水、氣喘、肺壓高的情況。

謝偉財解釋，犖晴肺壓高源於患上「肺靜脈血管閉塞症 (PVOD)」，這疾病非常罕見，但也屬於骨髓移植的已知併發症，「我喺瑪麗醫院做骨髓移植30年，每年都有100至150個病人，但犖晴呢個病係我見過嘅第3個。」

犖晴為何出現這併發症？謝偉財稱，專家普遍認為，在做骨髓移植前，醫生會給予一些化療藥物及電療，以壓抑病人的免疫系統，但就有機會弄傷血管及器官。

葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖補充，在外國每100萬個人，也未必有1人會出現此併發症，而原發性的PVOD可以是無法解釋原因。

犖晴的主診醫生、港大醫學院內科學系臨床教授謝偉財（右）表示，犖晴患有「再生障礙性貧血」，而她哥哥、姐姐不合適捐贈骨髓，遂嘗試尋找內地捐贈者。（黃舒慧攝）

現時情況危殆 生命正在倒數 餘下時間或以日計

瑪麗醫院心胸外科顧問醫生何嘉麗稱，犖晴現時情況危殆，肺功能是0%，需使用人工心肺維持身體機能，更曾與死神擦身而過，「佢上星期六血壓好低，差啲心臟停頓！」PVOD無藥可醫，犖晴只會每況愈下，使用人工心肺機亦可能會引發感染，何嘉麗形容換肺是她唯一的希望，「如果唔做肺移植，佢死梗！」

犖晴生命正在倒數，餘下時間或以日計，她現時在同血型輪候肺移植名單排首位，何嘉麗指她處於合適換肺的時機，「佢其他內臟係可以，腎、肝都好，但如果有流血不止、中風等併發症，就移植唔到。」

不過葛量洪醫院結核暨胸肺內科副顧問醫生甄詩韻亦坦言，犖晴病情嚴重，易受感染，換肺手術有一定風險，包括出現排斥、發炎，亦有10至20%的死亡風險，五年存活率為50至60%。

甄詩韻表示，犖晴血型為O型，身高約167厘米，體重約為40至50公斤，如有腦幹死亡病人合符上述條件，家人可考慮捐出屍肺。