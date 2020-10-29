豬隊友連累打手遊連輸4小時　男子嬲到爆肺入院　網民：肺氣炸了

【爆肺 / 手遊】「那天玩遊戲的時候隊友太坑了」，氣可以生，但切記別太氣，有人為此嬲到爆肺。福建30歲男子小陳（化名）熱愛手遊，22日晚上熬夜打機，連續玩了4小時居然一場不勝，一怒之下將手機摔丟，未料很快出現胸口劇痛、呼吸困難，急赴醫院。醫生稱幸好他來得及時，小陳肺部破了一個大洞，患了「自發性氣胸」。究其原因是他本來有「肺大泡」，多見於高瘦人群，情緒太激動可能破裂。網民知道會氣到爆肺後，紛紛疑惑「這得多生氣啊」。

福建男因為連打4小時手遊一場不勝，竟氣到爆肺。（微博圖片）

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福建福州男小陳愛玩一款人氣手遊，日前熬夜連打逾4小時，竟然一場不勝。不怕神一樣的對手，只怕豬一樣的隊友，有打機的網民全都明白，他埋怨隊友連累自己連敗，「那天就玩遊戲的時候隊友太坑了」，一怒下他摔丟手機，生氣時突然間胸口一悶、呼吸困難，胸部劇痛緊接而來，他痛到忍不住趕到醫院。

院方為他進行CT掃描，終確定他患了「自發性氣胸」，氣胸俗稱「爆肺」。醫生指小陳肺部出現一個破口，肺間有一個破裂大泡，令肺部漏氣後迅速被擠壓掉百分之五十，「肺大泡打個比方就像汽車的輪胎，用久了上面鼓包一樣」，和情緒激動、腎上腹素快速升高有關，在內地叫作「肺氣炸了」。

主診的福州市第二醫院胸心外科醫生陳輝稱，小陳肺部表面發育異常，形成了一個鼓包，在醫學上稱為「肺大泡」，他稍微用力就有機會破裂，肺大泡實際上就是變質的肺部表面。

陳醫生解釋但凡過度用力、劇烈咳嗽，甚至情緒波動都能造成肺大泡破裂，肺大泡多見於高瘦人群。百分之九十的主要症狀就是胸痛、胸悶、呼吸困難，嚴重會導致血壓下降，若病人突然胸悶兼呼吸困難，應警惕發生氣胸（俗稱爆肺），可能會危及性命。

醫生做CT掃描發現他的肺有個大洞，是肺部的肺大泡破裂。（微博圖片）

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小陳幸好就醫及時，現在已轉危為安，但他對於打遊戲險送命一事猶有餘悸「現在也很後悔」，一夜驚覺自己身體原來沒那麼好，玩手遊應該有節制，「不應該熬夜打遊戲」。

網民點睇：

相關事件並不罕見，2019年，湖南就有一個20歲男生打籃球時感到右胸不適，之後胸口出現撕裂感，出現胸悶、喘氣等情況，送院發現肺部的肺大泡破裂，肺部破了個洞。2015年，浙江一個同樣是20歲的男生，和好友連續唱K逾4小時，聲嘶力竭後胸口像被針拮，醫生指他因為唱得太激烈令肺大泡破裂，引發氣胸。

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