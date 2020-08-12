初次約會接受AA制嗎？　男網民3個月約19女做實測　結果有下文

男女初次約會吃飯，結帳一刻都像上演一場尷尬又緊張的心理戰，究竟應由男方主動請客還是AA制夾錢，不時引起網上極多討論。有台灣男網民為了尋找有數據支持的答案，決定用3個月時間，親身相約19名陌生女生出來吃飯，測試她們願意AA制的比例，結果讓人有驚喜！

男女初次約會吃飯，應由男方主動請客還是AA制夾錢，不時引起網上極多討論。（《漂亮姐姐請食飯》劇照）

該網民「CircusWorld (小丑世界) 」近日在PTT討論區，以「第一次見面吃飯的AA制實際測驗」為題發文，指因看過多篇有關AA制文章後，很好奇現實情況是怎樣，就花了3個多月來實測，利用交友軟件及朋友介紹，分別約了19名女生出來聊天吃飯。

👇👇以下是網民實測個案結果👇👇

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樓主表示，由聊天認識到約出來的時間以及金錢成本讓人疲累，強調跟女生約會吃飯是基於想認識彼此，當個有機會發展的朋友關係開始，「單身應該有認識異性的權利吧 請道德魔人也不要戰我」。

他分析指，根據這三個月的約會經驗看來，幾乎接近一半的女生很自願地跟對方付清各自的費用，也有小部分女生對於男生不請客呈現驚訝的反應或跟着付錢的動作，但亦有人是預算對方會請客才來約會，不過最人驚喜的是，第15號個案不只不想被男方請客，反而願意付出更多。

有網民看完樓主的分析後都大讚厲害，很欣賞他能「無聊事認真做」，又指沒想過真的有女生當被初次見面的網友是「飯票」，亦有人稱感覺第3和第15號都是不錯的女生，祝褔單身的樓主有後續發展。

👇👇早前亦有香港網民曾熱議【揀男女朋友最騎呢條件】 👇👇

【揀男女朋友奇怪條件】（01熱話製圖）

外表篇

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行為篇

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特別篇

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同場加映：網民分享本地Long D距離 ↓↓↓

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