熊熊卓毓彤：怕被討厭只能討好…　深夜IG限時動態訴苦搞喊網民

台灣女星熊熊（卓毓彤）挺過一連串負面風波後，身心靈似乎被訓練得越來越強大，她日前在IG透露：「我今天成功拒絕了要來合照的人。如果你有看到還是跟你說聲抱歉。」之所以會這麼說，是因為她常為了不被討厭而做不想做的事情，長期下來，「拒絕這件事其實很稀鬆平常，但對於我來說卻很難。」

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熊熊在限時動態提到朋友曾跟她說的話，「私人時間你不想拍照就不要勉強自己。」當時聽到對方會直接拒絕合照時，她真的覺得這個舉動很勇敢，「因為我之前都覺得對身為公眾人物的我們來說，好像拒絕合照或是簽名是一種不對的行為。」

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對於一般人而言，拒絕別人似乎不是很困難，但熊熊心裡始終有一道跨不過去的障礙，「我總會因為怕被討厭、怕被不喜歡、怕被誤會很跩等等的各種原因，所以討好別人，總是委屈忍耐做很多自己並不想做的事情。」

熊熊早前傳出私人影片外流後，於IG上載黑白照。（IG@beargenie）

比方說，當天狀態不好但還是接受合照了，或是明明酒量不好卻還是喝醉了，熊熊坦言事後都會超後悔，「覺得當時不應該逼迫自己、違背自己的內心，現在想想覺得好傻。」她也領悟到如果有人因此生氣，那也不是真心喜歡自己，「學會拒絕，學會說不，保護自己的身心靈。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】