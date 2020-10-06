熊熊私人影片外流IG突發黑白照　32字留言令網民心痛：我決定…

台灣藝人熊熊（卓毓彤）近年來常被跟拍或爆料，即使如此她在螢光幕前仍保持笑容，希望能帶給觀眾正面歡樂的模樣，面對演藝事業也是拼勁十足，然而4日於Instagram發出黑白照，似乎要對身邊的人際關係做出斷捨離的選擇。

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熊熊4日於Instagram限時動態上傳閉眼低頭的黑白照，並寫下：「萬箭穿心，習慣就好，刪除封鎖，不被干擾，我決定，生活裡只留下對的人。」最後HASHTAG才得知是在推薦好書，雖然如此，這段話可能多少也反映了本人的想法和狀態。

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事實上，熊熊近期遭遇多事之秋，傳出被Tesla男劈腿毀婚，心死分手後還動胎氣流產。她原本跟徐乃麟搭檔主持《挑戰吧！大神》，也傳出被Apple（黃暐婷）取代，但經紀人表示：「節目部分沒有換不換掉的問題，就是請假狀態。」電視台也證實是熊熊主動在8、9月請假，才會找不同女藝人來代班。

熊熊4日於Instagram限時動態上傳閉眼低頭的黑白照，並寫下：「萬箭穿心，習慣就好，刪除封鎖，不被干擾，我決定，生活裡只留下對的人。」 （IG@beargenie）