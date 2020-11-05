大閘蟹貼士｜師傅傳授揀蟹、清洗、烹調秘訣　食安中心教三不法則

【大閘蟹 / 烹調 / 貼士 / 食安中心】中秋過後，又是吃大閘蟹的好日子，但要食得開心又放心，必定要記住食安中心的「三不」法則，包括不買死蟹及不能多吃。另外，入廚經驗豐富的「星星師傅」亦曾傳授揀蟹、清潔及烹調心得，強調蒸蟹時必須注意一件事

食安中心分享「三不」法門的食蟹心得。（食安中心fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

食安中心近日在fb專頁發文，呼籲市民光顧可靠並領有介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的商戶，並分享「三不」法門的食蟹心得，包括：

1.不買死蟹

要買生猛、外殼有光澤的大閘蟹，由於大閘蟹含豐富蛋白質，死後蛋白質會迅速分解，有利細菌迅速繁殖，容易變壞。

2.不能生吃

大閘蟹買回來後應盡快處理同烹煮，如果不是立刻食用，就要將大閘蟹貯存在有蓋容器內再放入雪櫃，同其他熟食及即食食物分開存放，避免交叉污染。

烹煮前用刷同清水將蟹身、爪及鉗洗乾淨，大閘蟹可能含有寄生蟲及致病菌，所以一定要徹底煮熟，食之前亦要清除內臟。

3.不應多吃

大閘蟹蟹黃或蟹膏含有較高膽固醇，因此勿進食過量大閘蟹。

秋風起，又是一年一度吃大閘蟹的好時節。（資料圖片/歐嘉樂攝）

專門分享本地茶餐廳文化及經典美食做法的YouTube頻道「職人吹水」，亦曾拍片教大家烹調大閘蟹的小貼士，包括如何揀靚蟹、清洗注意事項，以及烹調時的秘訣▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

星星師傅教路，蒸蟹時需要將牠們全部翻轉，防止蟹膏流出，並將洗好的紫蘇葉放上面，4両重的大閘蟹清蒸15至20分鐘，全程以猛火烹調。

【本文已獲YouTube頻道「職人吹水」授權】

👇👇👇同場加映：食物常見5大細菌👇👇👇