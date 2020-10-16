燒鴨食唔完點算？　師傅教你整鴨油撈生麵　好食關鍵係過鹼同淥麵

動物油向來被批評不健康，但一碗豬油撈飯卻迷得不少人神魂顛倒，今次則要介紹另一種動物油—「鴨油」，其惹味程度同樣不容忽視！常分享本地茶餐廳文化及經典美食做法的YouTube頻道「職人吹水」，版主星星師傅早前介紹了一款輕鬆自家製的鴨油撈麵，材料除了新鮮生麵，還用上港人經常買來加餸的燒鴨，而隔夜的燒鴨其實還可以變化出不同美味，關鍵在於如何使用鴨油和生麵「過鹼」。

燒鴨是港人加餸之選，買多了可以做成其他美食。（YouTube頻道「職人吹水」授權）

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燒鴨是香港人加餸之選，懂得善用，即使隔夜後仍可變出別樣美味！星星師傅教路，惹味鴨油用來做撈生麵非常美味，購買時可以叫老闆多給一點鴨油鴨汁。燒鴨都不宜「熱食」，「暖暖哋」才好吃，用微波爐翻熱時宜注意，將鴨汁鴨油取出調汁，分別加入生抽、老抽及蠔油。

新鮮生麵要先放在廚房紙上抓鬆再包好，千萬別大力按壓，行內叫做「過鹼」，等麵裏的鹼水味揮發，足以決定生麵的味道。食店一般會用雞皮紙包好，入口更彈牙，在家做用廚房紙包亦可，如果網民在市面吃到入口重鹼水味又過度「滑身」的生麵，是忽略了「過鹼」程序。

生麵要做得好吃，要留意「過鹼」。（YouTube頻道「職人吹水」授權）

+ 5 + 5 + 5

煮麵的秘訣是水一定要大滾，先煲滾一大鍋滾水及一煲凍水，將生麵抓鬆再放進去，用筷子不停攪拌10秒，即時放入凍水中過冷河，進一步去除鹼水味，亦可以令麵更為「爽身」，再放入滾水10秒撈起，趁熱倒入鴨油拌勻，更香之餘亦防止麵黏作一團。

取出麵後分數次倒入調好的鴨汁，確保麵均勻沾上鴨油，最後放上蔥和切好的鴨肉。星星師傅還提醒，煮完麵留下的鹼水最適合拿來灼芥蘭。

【本文已獲YouTube頻道「職人吹水」授權】