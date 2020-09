骨頭有幾硬？液壓機實測駝鹿骨受壓磅數　網民講笑：以後要多飲奶

絕不輕易言敗或妥協的人,我們會比喻他們為「硬骨頭」,然而一根骨頭可以有多硬?YouTube頻道「Hydraulic Press Channel」找來一根屬於駝鹿(moose)的骨頭,放在液壓機下實測,看看這根骨頭可以承受多少磅的重量。

這根屬於駝鹿的骨頭表面光滑,骨頭中空,看上去有一定厚度。(YouTube頻道「Hydraulic Press Channel」影片截圖)

YouTuber不是找來人骨,而是一根屬於駝鹿(moose)的骨頭,一隻成年駝鹿平均身高1.4米至2.1米,體重約200至700公斤(雄性較雌性重)。片中可見駝鹿的骨頭表面光滑,骨頭中空,看上去有一定厚度。

實驗開始前,YouTuber率先估算,他估計需要約10噸(約20000公斤)力才可壓碎骨頭。實驗正式開始,液壓機緩緩下壓,儀器上的讀數不斷飆升,上升至逾6700公斤(約14771磅)時,YouTuber不禁驚呼「天啊!這不好了」(Holy Sh*T!It’s going to be bad),最後壓力增至9460公斤(約20856磅)時,骨頭明顯承受不了,瞬間爆裂解體,部分骨頭被壓成碎塊,只剩下兩大塊骨頭。網民看到實驗結果後,開玩笑說以後要多喝牛奶了。