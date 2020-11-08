27歲台女身飄魚腥味　男友性趣全消超尷尬　癌症初期卻決意切子宮

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別再討厭每個月報到的「大姨媽」，它能發出健康警訊！台灣一名27歲女子就醫主述月經不規則，且與男友想要發生親密行為時，還被嫌棄「狂飄魚腥味」。她就醫內診時，被醫師發現子宮頸長了爛爛的息肉，但詭異的是怎麼切都切不完，當場看傻，最後檢驗報告確診為癌症。

子宮頸爛切不完！27歲台女患癌初期為何要「切子宮」（點圖放大↓↓↓）

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台灣振興醫院婦產部醫師李偉浩指出，子宮頸癌及子宮內膜癌都會造成不正常的出血，好發年紀雖然是停經後的婦女，但也不時會出現年輕患者，由於尚未停經，有時會誤認為是月經異常的輕症。

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台灣中山醫學大學附設醫院副院長曾志仁醫師指出， 子宮頸癌大多是因為持續感染人類乳突病毒所致，早期大多沒有症狀，就算是已經停經、很少或很久未有性行為的女性，也千萬別輕忽子宮頸癌的威脅，經比對抹片篩檢和癌症登記資料發現，從未做過抹片檢查者，罹子宮頸侵襲癌的風險是3年內曾經做抹片檢查者的3.6倍，屬於子宮頸癌高危險群。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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