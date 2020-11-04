日本神人靠3招橫行夾公仔界　即場示範一次夾兩隻　爪無力都work

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要說這個世界上最快樂的事，能讓女生沉迷其中的，夾公仔必須算一個！但每次日美醬去抓的時候爪子都「肌肉無力」，每次看到別人夾到好多公仔，在懷裡都快抱不下的時候，別提多羨慕了。

所以到底怎麼樣才能夾到公仔呢？日本一檔綜藝就做了一期調查，採訪了一位很有名的抓娃娃「大神」，聽聽看他有哪些抓娃娃的秘訣。

日本大神三招輕鬆夾公仔秘訣大公開（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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看完這幾種教學，日美醬茅塞頓開，因為自己抓娃娃時，可以說根本沒有任何技巧。不過失敗了那麼多次，日美醬也有一些經驗。比如抓玩偶娃娃時，可以抓它的腰部，這樣卡的更緊；還有一些娃娃頭重腳輕，記得一定要抓重的部位；另外抓娃娃前先扭動幾下手柄讓鉤爪甩幾下，也能提高抓到娃娃的概率哦！

如果你有抓娃娃的經驗和攻略，歡迎在留言區和大家分享！

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GetGet一向是受歡迎的「貓店長」：

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【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】

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