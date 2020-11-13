阿哥女友進駐屋企長住　無畀家用白食白住　連登絲打：點樣請佢走

「相見好，同住難」，即使情侶同居也需要時間磨合，何況只是親人的另一半？有連登網民發文求助，指哥哥的女友近日進駐家中長住，猶如當成「自己屋企」，不過卻沒有給予租金或家用，而且衛生習慣欠佳。樓主本是留學生，每年只在家短住數個月，故一直忍讓，但因疫情關係與對方同住已半年，直指「好多嘢都睇唔過眼」，加上她認為父母不會直接叫對方搬走，遂向網民請教勸退對方的方法。

有網民大呻哥哥的女友長住家中，引來許多不便，不知如何要求對方搬走。（《一屋老友記》劇照）

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網民「彈彈雞脾菇」於連登討論區以「求救！哥女朋友長住屋企 易請難送 應該點做好」為題發文，稱哥哥的女友自交往開始便搬進其家中，事前並無詢問樓主父母意見，至今兩年來亦沒付家用或租金，「佢連水電煤飯錢所有嘢都無出過，平時求其買啲平嘢返嚟就當貢獻，搞到好似我爸媽要養多個女咁」。起初父母為免影響家人關係，即使不太滿意兒子女友，亦默許對方搬來，「佢哋唔想搞到我哥唔開心，所以就無講出口，但曾經有暗示過」。

而樓主則是留學生，每年只住在家數個月，因此最初會忍讓哥哥女友，不過今年疫情關係令她留港多個月，與對方同住的經歷令她難以忍受。她指對方衛生情況欠佳，不但會將用過的口罩亂放，也會將個人物品全部放在其家中，甚至在旅行過後拒絕在外隔離，堅持於其家中居住。

樓主直言看不過眼哥哥女友的「老奉」態度及行為，也深知父母不會狠心趕走對方，故向網民請教婉轉要求對方搬走的方法，「就係我爸媽成日以和為貴，講暗示暗示，所以我忍唔到完全無進展，就想一刀割，我做醜人」，不過她也直言擔心影響兄妹關係：「唔想為咗佢條女搞到我同我哥嘅關係差晒。」

樓主直言看不過眼哥哥女友的「老奉」態度及行為，也深知父母不會狠心趕走對方，故向網民請教婉轉要求對方搬走的方法。（《一屋老友記》劇照）

帖文引來網民熱議，有人批評哥哥女友行為「離譜厚面皮」，認為樓主應直接與哥哥及女友溝通，指出同住的確不方便，建議對方搬走，「如果傾完都係唔顧人哋感受，咁憑咩要畀面佢？直接講當初冇商量過太突然，冇諗過住咁長時間先一開始冇講，頂唔順咁樣長住喺到」、「直接同條女好聲好氣講道理，講出你真實想法，仲要強調自己冇惡意，希望佢搬走，或者做返好個人衛生。如果佢都係唔走，你只可以學識提早同大嫂相處」。

亦有網民認為，父母才是一家之主，照道理樓主應先找父母開口，「呢啲嘢要長輩出聲先有效㗎，得你一個人講冇牙力，仲會搞衰你同阿哥關係，萬一佢真係嫁咗入嚟就大鑊，食飯都面阻阻咁」、「其實岀聲話佢哋兩個嘅應該係你父母而唔係你，叫阿爸阿媽是但搵個藉口同阿哥講就最好，然後搵一個共同同意嘅解決方法」。

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