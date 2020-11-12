台男呻女友潔癖勁嚴重　飯後刷牙3次未算誇　出街食飯竟帶呢樣嘢

疫情之下人人都注重衛生，不過潔癖過於嚴重也是另一種煩惱。有台男早前於討論區發文，稱女友擁有嚴重潔癖，列出生活中的9大規則，直指潔癖已影響兩人相處，令他感到吃不消，不知如何是好。不過網民看過樓主女友的「規則」，認為部分能夠理解，反指兩人是生活習慣合不來，建議他認真思考如何與女友磨合。

有台男大呻女友的潔癖影響相處，考慮應否分手，但網民卻指兩人之間的問題不再潔癖。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

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該名台男日前於Dcard討論區發文，稱女友潔癖非常嚴重，生活中設立了許多不能觸碰的紅線，令相處時一直要遵守規則的他感到非常煩惱，不知應勸女友求醫或是果斷分手，「唉，潔癖嚴重的人，自己活得累就算了，還要連累身邊的人，再誇張的行為，她都認為自己是對的，我也很難去改變她」。

台男訴苦全文：

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原以為網民看過他舉出的女友潔癖例子會幫口，沒料不少網民也指，女友的習慣不算嚴重，雖然部分似乎較為過火，但出發點也只是保持衛生，「這樣算蠻常見的，不算嚴重呀。也可能是你習慣太髒了」、「也許她覺得保持乾淨是她的責任，希望你跟她一樣吧。其實是能溝通的，這些事都只是小事，若溝通都各執己見只能分手吧」。

台灣一名男生在facebook大呻，早前是拍拖一周年紀念日，挑了一家高級壽司店和女友慶祝，心想給對方一個驚喜，事前沒有透露吃什麼。沒想到當晚別飯時，「一臉大便臉的看我」，後來更吵了起來，最終女友更提出分手，他覺對對方不可理喻，沒打算挽留。然而，網民看完事件始末，竟大讚「你前女友分得好」，又揶揄台男「他真的憑實力單身」。

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同場加映：男友對衛生用品的誤會 ↓↓↓

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