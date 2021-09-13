奇妙透明生物大集合：洞穴蝸牛連個殼都通透　玻璃鰻魚直頭隱咗形

在自然界，想要「隱身」，動物往往會利用保護色讓自己與周圍環境融為一體。但也有一些神奇生物，直接讓自己變成了「透明」的狀態，如同人類幻想中的超能力，今天就一起來了解下這些隱身大師。



玻璃蛙可能是最善於「敞開心扉」的動物之一，因為你可以透過牠的皮膚，看到牠的內臟。這種蛙體型較小，一般長度從3-7.5厘米不等，身體大部分是綠色的，棲息在樹上。個頭只有拇指大小，表面看起來很像是一塊果凍或者軟糖。而腹部的皮膚會呈現半透明狀態，肚子裡的器官一覽無遺。跳躍能力還是很強的。

通常來說，生物的進化都是為了更好地生存，不過牠的皮膚讓很多人感到迷惑，因為與自身的綠色相比，半透明似乎並沒有更接近環境。不過也有研究認為，這種半透明的外觀可以減少牠本身的亮度，淡化牠的輪廓，這樣同樣可以起到一定的保護作用。

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沒有顏色的翅膀一樣可以令人印象深刻，例如寬紋黑脈綃蝶。牠的翼展長度為5至6厘米，因為這對透明翅膀，在一些地區牠還被稱為「小鏡子」。透明洞穴蝸牛是一種非常小的蝸牛，看起來晶瑩剔透，外殼上依然能夠看到典型的圓頂形狀，有一說一，有點像是冰淇淋，但也很像是透明的圖片。起初發現牠時，牠正生活在地表以下900米的一個完全黑暗的洞穴中。這種小傢伙的移動很緩慢，需要依靠水流等方式被動移動。說到魷魚你多半會想到鐵板，但除了好吃，有的魷魚也很好玩。例如這種透明度極高的玻璃魷魚，就像是一個水汽球，也還有點像是潛水艇。還有玻璃蛸，生活在600-2000米的深海，通體透明。不過顯然，眼睛和內臟還無法做到這一點。不過這種生物也會利用其他方式來減少自己的存在感。像是眼睛部分可以利用結構與細胞偏轉光線，或者在位置移動時調整姿態，減少暴露的輪廓，以此躲避捕食者。

歐洲鰻幼體會乘著洋流移動，成長之路上會經歷幾次變色，其中在達到成年期之前，牠們會經歷一個變成透明的幼體階段，在這個時期牠們被稱為「玻璃鰻魚」。這個外觀確實和玻璃有一拼，除了眼睛，幾乎就是完全透明的狀態，身體非常扁平，個頭也小，這種進化自然是讓自己可以完美隱藏於水中。看著牠，讓我想起了自己小時候用的塑料格尺。如果不特意放大，估計很難察覺到牠們的存在。很多在網絡中走紅的「透明魚」，其實都是不同種類的刺尾魚幼崽，身體直接被看穿了，除了腦子一點隱私都沒有了。說到「透明魚」，目前最火爆的應該是「變異隱形魚」，因為牠的身體無比透徹，甚至可以看到體內的骨頭，據介紹，照片的拍攝者叫做Kevin Mattson，他在記錄這個神奇的生命後，就將牠放生了。而具體牠是誰，一些媒體根據牠出現的地點推測，很有可能是一隻年幼的「心斑刺尾魚」，顏值差距同樣有點大。

讓光線穿過身體，變得透明，多年來從小說到電視劇、電影，人類一直在幻想著擁有「隱形」的能力。不過顯而易見的是，這種能力並不完全是妄想，大自然早就已經將它賦予了各種奇特的生命。

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