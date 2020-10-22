保母強壓19分鐘　台灣11月大男嬰焗死　父母痛斥︰愈掙扎鎖得愈緊

台灣台北市一名40歲廖姓保母去年4月聲稱為哄11個月大男嬰入睡，竟雙手環抱把男嬰壓住長達19分鐘，男嬰最終失去呼吸心跳不治。案件周二（20日）於士林地方法院審理，保母承認業務過失致死的控罪，但男嬰的父母認為案件是故意殺人，希望法院重判被告。

事發於內湖區康寧路一間托嬰中心，閉路電視片段拍到，事發時正值托嬰中心午休，廖姓保母在哄男嬰入睡，男嬰面部朝下，頭遭緊扣，被保母用身體壓住；其後男嬰的四肢和屁股不斷在動，極力掙扎，持續了約19分鐘。驗屍報告指出，男嬰躺在床墊上遭壓住身體，導致頭頸肩皮下組織出血，同時因為被壓頭頸肩造成呼吸困難，最終缺氧致死。

男嬰父母在庭上觀看閉路電視片段，期間母親忍不住哭泣，悲痛地說「他已經在掙扎了」，父親也忍不住淚水，「我的小孩沒動了」。保母辯稱當日環抱男嬰是「為了穩定，否則他會一直動想起來玩」，屆時會吵醒其他小孩，她同時強調，當時還有摸過男嬰後背，確認他有心跳呼吸才起身離開。

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廚工發現有異才緊急報警

檢察官表示，保母當時以極不恰當的方式壓制男嬰入睡，待男嬰失去動靜後長達數分鐘仍未有注意到狀況，最後才由托嬰中心廚工發現有異而緊急報警，故明顯是因業務過失導致他人死亡。

男嬰父母表示，兒子愈努力掙扎想要活下來，保母卻「鎖得愈緊，連腳都跨上去了」，因此無法接受業務過失致死罪，促請法官重判；母親更形容兒子是「危險托育體制下的犧牲者」，批評托兒所的負責人罔顧社會責任，僅以追求利潤為目標。案件將於11月17日宣判。