無性婚姻8年心癢癢　人妻偷食閨蜜老公　一句心聲被網民鬧爆

常說婚姻生活愈長，感情便變得愈平淡乏味，台灣一名人妻早前在網上吐苦水，自稱與丈夫結婚10年，育有2名孩子，夫妻在8年間沒有任何親密行為，其後發現丈夫為同性戀，但她選擇不離開。惟人妻最後按捺不住「偷食」朋友的丈夫，事後大感愧疚發帖，但引來網民炮轟，直斥「妳背叛了朋友和婚姻，還說這麼多討罵嗎？」。

台妻與丈夫沒有發生性行為8年，後來相約朋友的丈夫上床，有感背叛了婚姻，但更多網民指責她破壞了別人家庭。（資料圖片）

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人妻向facebook專頁「靠北婚姻2.0」投稿，表示自己與丈夫結婚10年，雖婚後已發現對方性取向，但得知他沒有打算「出櫃」，便繼續為他隱瞞，更誕下2名孩子。她指丈夫不喜歡性行為，「他說他有需求，他會去廁所解決，而我有需求，要我自己想辦法」，因此2人在最近8年間，均沒有任何親密行為和性生活。

該人妻續指，「我又不是木頭，怎麼可能沒有需求，忍了8年」，最終與朋友的丈夫上床。她形容彼此發生了1次性行為，事後已非常內疚，「莫名的罪惡感一直浮上來，我好像背叛了這婚姻……」。

台妻坦言「我又不是木頭」，必定有性需求，因此導致出軌。（資料圖片）

人妻在帖文坦白心聲，但網民紛紛怒斥指，「是背叛了妳朋友吧」、「將心比心，如果今天是妳朋友和妳老公，妳作何感想？」認為樓主丈夫因性取向的關係未必介懷，但破壞朋友的婚姻卻罪無可恕，「自己的婚姻小事，可是你破壞的是妳朋友的婚姻，這真的母湯（不行），去外面約搞不好都沒這麼嚴重」、「妳傷害了另一女人，要嘛找沒有老婆的好嗎？」。

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