【10YearChallenge】台警10年挑戰爆紅　「小學雞」驚變肌肉型男

去年在臉書上風靡一時的「10年挑戰（＃10yearschallenge）」，今年又開始火熱了起來，許多民眾甚至藝人、政治人物也紛紛秀出自己10年來的對比照片，人民保母警察也趕搭這波熱潮，台灣新北市政府警察局就在臉書上PO出一名員警10年的差異照，讓許多網友看了驚豔不已。

新北市政府警察局官方臉書日前貼出一名三重分局員警2011年和今年2020年的照片，只見9年前的模樣相當青澀，身材臉型較為瘦長，而如今體格壯碩，臉型也較圓潤，髮型剪短後變得非常有型，和9年前相比判若兩人（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

官網上還寫上員警的心聲：「10年前，未來的藍圖還不是這麼的明確，只知道警察好像是憧憬；10年後，步步實踐穿上夢想的制服，我是一名保護市民的新北警。」

照片一出吸引所有網友的目光，許多人都直呼好帥，「太帥了，這樣不行喔」、「為何每次碰到臨檢都看不到這麼帥的警察？」、「左可愛右帥氣」、「變壯，變自信了」、「人要衣裝，穿上官服，好帥氣，更是一個暖警，辛苦了」；還有網友搞笑的說「感覺右邊的好像會去取締左邊的」、「左邊是屁孩，右邊是魔鬼筋肉男」。

【同場加映】#10yearchallenge之香港十年改變：男歌手林峯變古天樂 仲有……（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

延伸閱讀：

17歲加日混血正妹宛如洋娃娃 新髮型亮相網友心動：一見鍾情！

【一劍浣春秋】拍AV會餓死？ 女優私下還要打工！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】